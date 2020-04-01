Разногласия добивают рынок

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое поддерживало цены на сырье с 2017 года, официально завершило свое действие. До конца марта 2020 года страны-участницы сделки договорились сократить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 300 тысяч приходилось на Россию. После появления информации об отмене договоренностей рынок ушел в свободное плавание, а цены на нефть обвалились в район 20 долларов за баррель.

ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия хотела дополнительно сократить добычу нефти. В результате соглашения не было достигнуто вообще, после чего страны бывшего ОПЕК+ стали в срочном порядке наращивать объемы поставок сырья на рынок в надежде занять новое место на рынке. Только Саудовская Аравия заявила о наращивании с апреля поставок до рекордных 12,3 млн сверх собственных добычных мощностей, отмечает «Прайм».

В итоге, цены на нефть в марте обвалились почти вдвое и сегодня торгуются у 18-летних минимумов 20–26 долларов за баррель, тогда как еще в январе Brent достигала 71 доллара на угрозе начала войны на Ближнем Востоке. Более того, российская марка Urals перешла к уровням прошлого века: в понедельник ее цена в Северо-Западной Европе снизилась до 13 долларов за баррель, что является минимумом с марта 1999 года.

Стабилизация рынка сейчас зависит во многом даже не от поведения производителей, а от развития коронавируса в мире, который сейчас оказывает сильное влияние на спрос, отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко. Сейчас самая негативная оценка снижения спроса составляет 26 млн барр/сутки. от Goldman Sachs. Тем не менее ценовая война на нефтяном рынке идет. Саудовская Аравия начала активно предоставлять скидки в 6-8 долл/барр. потребителям. США ввели дополнительные санкции в отношении Роснефти, что затрудняет экспорт.

Сейчас есть несколько сценариев развития событий, говорит эксперт. Первый - возобновление сделки ОПЕК+. Второй – возобновление сделки ОПЕК+ в расширенном формате. В случае если негативные прогнозы спроса будут сбываться, усилий ОПЕК+ будет недостаточно. Третий - быстрое восстановление. Восстановление экономики Китая и сдерживание ситуации с вирусом в США и Европе приводит к ребалансировке рынка. Ну и четвертый – война на выживание. Добычу никто не сокращает – выживает сильнейший.

В краткосрочных периодах, считает Екатерина Грушевенко, цены нефти могут пробить отметку в 20 долл./барр., а среднегодовые могут быть на уровне 35-40 долл./барр., но многое будет зависеть от развития коронавируса.

В дальнейшенм, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, рынок будут делить три крупнейших игрока в рамках анонсированных вчера президентом США переговоров. Текущие цены на нефть – даже с учетом стимулирующих мер ФРС – свидетельствуют о

возможном снижении в среднесрочном периоде прироста добычи в США до 5% – 8% против более 10% в последние годы. Падение показателей главного драйвера роста предложения последнего десятилетия - это существенный риск формирования дефицита и «рынка продавца», особенно если бы сохранялась система балансировки предложения в рамках ОПЕК+. Но и в текущих условиях без ОПЕК+ при таком сценарии дефицит возможен. Но подобный дефицит – это шок для рынка и снижение будущего потребления. Он тоже невыгоден производителям.

Таким образом, как представляется аналитику, есть заинтересованность стран Ближнего Востока и сланцевых производителей в том, чтобы поднять цены. На этом фоне характерны недавние заявления Президента США Дональда Трампа о негативном влиянии текущих нефтяных цен на экономику США.

Судя по данным оценок нефтяного спроса–предложения ОПЕК за март, вышедшим всего несколько дней назад, изменений немного, указывает Александр Осин. Согласно этому отчету сбалансированность спроса – предложения на нефтяном рынке сохраняется, более того на основе данных обзора с учетом статистики предложения ОПЕК даже при увеличении этого предложения на 2% по-прежнему с положительной вероятностью можно рассчитывать на восстановление нефтяных цен выше 55 долларов к концу года.

Прогноз роста спроса в 2020 году снижен, но остается позитивным, составляя 0,1%(г/г) против 1,2%(г/г) в ожидавшихся в феврале. При этом важно отметить, что официальная рекомендация ОПЕК о необходимости сокращения добычи на 1 мбд, данная в ходе мартовской сессии организации, официально не отменена.

Риски связаны с искусственным, нерыночным давлением на производителей –по аналогии с событиями кризиса на рынке товарных деривативов 2014 – 2015 годов, а также реализацией регуляторами ряда стран и наднациональными структурами избыточного давления на спрос, сформированного в результате мер, анонсированных как противодействие эпидемии коронавируса. По итогам текущей недели Александр Осин ожидает повышения цен на нефть, целевой диапазон закрытия пятницы 23,90 – 27,10 доллара за баррель.