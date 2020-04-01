Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова – вице-премьер РФ по вопросам социальной политики – рассказала, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса. По её словам, это произойдёт уже 29 июня, передаёт РИА Новости.

«В первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 примут участие 60 добровольцев», - заявила она в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, которое проходило в дистанционном режиме.

«Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года», – резюмировала вице-премьер РФ.

Согласно последней информации оперативного штаба, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки уменьшилось – выявлено 440 новых случаев заболевания COVID-19 в 35 регионах РФ. Большинство заболевших за сутки в Москве – 267 человек. Всего в российской столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса.

В общей сложности в России насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Скончались от болезни 17 человек. При этом выписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России насчитывается 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией, в мире зафиксировано более 750 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек скончались. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17 тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).