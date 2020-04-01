Сегодня в российском законодательстве, при всей его раздутости (громоздкости), нет понятия «товары первой необходимости». В длинные выходные, внезапно превратившиеся в режим обязательной всеобщей самоизоляции и грозящие стать полноценным карантином, работать разрешено только торговым точкам, предлагающим продовольствие и товары первой необходимости. Правительство Михаила Мишустина озаботилось созданием такого списка, что очень правильно. Предшествующий состав, годами пребывавший в блаженном расслаблении, регулировал — разрешал и запрещал — всё подряд, от сбора валежника до охоты с арбалетом, закрывал больницы и запрещал ввоз медтехники, но вот списка товаров первой необходимости не утвердил. Между тем вопрос этот не только срочный, но и, как оказалось, нетривиальный для правительства. Решить его и быстро, и хорошо у них не получилось: например, в список, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 762-р от 27 марта 2020 г., не вошли табачные изделия.

В отличие от современных правительств советское руководство времен Великой Отечественной войны такой список имело. И табак там был в первых строчках! О значении курева в условиях войны можно прочитать в мемуарах любых фронтовиков. Махорка, а тогда именно этот вид табачных изделий был основным для массового потребителя (папиросы были доступны лишь офицерскому составу), ценилась выше сахара, а при затяжной нехватке и выше хлеба. Сейчас мы все об этом забыли. Безумствующие фанатики борьбы с табаком добились того, что даже в фильмах о войне государственные телеканалы маскируют и редактируют сцены с курением, прячут от зрителя папиросу или «козью ножку» в руке фронтовика. Позорное лицемерие.

В Европе, озабоченной политкорректностью пуще нашего, до такого лицемерия не доходят. Еще 17 марта, в самом начале карантинных мер в Италии, Франции, Испании и Швейцарии, как сообщило агентство Bloomberg, все табачные розничные точки обязали продолжить работу. «Непрерывный доступ к сигаретам и электронным сигаретам позволит предотвратить приступы синдрома отмены и тревоги в период, когда курильщики вынуждены оставаться дома, — сказано в сообщении агентства. — Наряду с туалетной бумагой, едой и мылом люди запасаются табаком». Снижение тревожности у перепуганного населения — одна из важнейших задач, эффективно решаемая табаком и другими средствами доставки никотина и в военное, и в тяжелое мирное время. Сейчас вынуждены будут закрыться мелкие специализированные магазины с сигаретами — так называемые табаконисты. Прощай, малый бизнес. Но дело не только в этом.

Распоряжение, подготовленное правительством во исполнение Указа Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», регламентирует не только режим работы розничных предприятий, но и всех предприятий в цепи поставок, от производства до распределительных центров и структур доставки. Отсутствие табачных изделий в списке товаров первой необходимости автоматически в текущих условиях означает остановку табачных фабрик в России, они попросту не должны работать в нерабочие дни, так как производят, получается, продукцию не первой необходимости. А это уже станет причиной возникновения отдельного букета проблем. Простой российских сигаретных фабрик в течение всего одной недели означает непоступление в федеральный бюджет порядка 11 млрд рублей акцизов и порядка 3 млрд рублей НДС (когда товар двигается в товаропроводящей цепочке). За одну лишь неделю!

А за этой нерабочей неделей последуют дни на карантине или даже в ситуации чрезвычайного положения, и работать тоже будут лишь отдельные отрасли, производящие продукцию первой необходимости.

Естественно, отсутствие производства (а Россия давно на 100% сама обеспечивает себя сигаретами и является их нетто-экспортером) в считанные недели приведет к дефициту, а из-за панических настроений населения даже в считанные дни. И сигареты — это не туалетная бумага и даже не защитные маски. Во-первых, это высокотехнологичный товар, наладить выпуск которого можно лишь за многие месяцы и с многомиллионными валютными инвестициями. Во-вторых, его нельзя заменить вчерашней газетой, товар лишен эластичности по спросу, как говорят экономисты. Без никотина многим потребителям становится так же худо, как астматикам без их спрея, а диабетикам — без инсулина. В сытые и благополучные дни можно, наверное, бороться с курением и курильщиками, мешая им делать свои покупки или бесконечно повышая цены, но не в чрезвычайных условиях пандемии. Курильщик, особенно заядлый — а их у нас в стране около 40 миллионов, — не сможет спокойно ждать, когда закончится режим самоизоляции, он пойдет искать себе курево. А если фабрики будут стоять, если табачные и вейп-магазины будут закрыты, он пойдет на черный рынок, но найдет свой никотин у контрабандистов и спекулянтов.

И еще одно существенное соображение. Вся эта тема с товарами первой необходимости ведь из чего выросла? Из задачи остановить распространение коронавируса. Именно поэтому работа всех обычных фирм, организаций, офисов и фабрик должна быть в эти дни прекращена, если нет крайней необходимости. Так вот, для табачного бизнеса, для фабрик, логистики и торговли такая необходимость есть. Не говоря уже о потребителе, которому физически и психически тяжело без сигарет, а таких людей у нас в стране десятки миллионов. Распространению же вируса табачные фабрики способствовать не могут в принципе: сегодня это высокоавтоматизированные производства почти без ручного труда. На цеха в тысячи квадратных метров приходится меньше десятка рабочих и инженеров, все они изначально экипированы респираторами и защитной одеждой. Уж где-где, а на табачной фабрике вирус себе новых жертв не найдет. Зато, когда люди будут искать подпольные сигареты и покупать их из рук контрабандистов по темным углам, это еще как будет способствовать распространению заразы.

Таким образом, представляется очевидной необходимость срочно внести правку в федеральный перечень товаров, добавив в него табачные изделия и ЭСДН (электронные система доставки никотина), дабы избежать дефицита табачной продукции. Кстати сказать, распоряжение правительства, которое было опубликовано 28 марта, сопровождалось полным список товаров, включая табачную продукцию, а через сутки, вечером 30-го, была опубликована новая версия распоряжения, с сокращенным списком.

Табачные изделия удивительным образом испарились из него вместе с компьютерной техникой (это с учетом-то массовой удаленной работы неопределенной длительности), а вместо медицинских изделий в списке теперь только санитарно-гигиеническая маска, то есть градусник и тонометр — это больше не товары первой необходимости (и это во время эпидемии!).

В общем, аппарату правительства стоило бы внимательно отнестись к этому важному списку, иначе мы получим табачные «напряженности», как тридцать лет назад, и нехватку простых градусников.