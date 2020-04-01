Трамп признался, что скрывал правду о коронавирусе

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в начале эпидемии он намеренно скрывал правду об угрозе исходящей от коронавируса, сообщает Business Insider.

«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», - поделился глава США. Он отметил, что в подобных ситуациях важно давать людям надежду. Данную позицию американского лидера раскритиковали эксперты США в области здравоохранения, которые сочли, что страна потеряла время. Трамп также предупредил американцев, что ближайшие две недели будут очень тяжелыми для страны из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи спрогнозировал, что от коронавирусной инфекции по разным подсчетам могут погибнуть от 100 до 200 тысяч человек. Эксперт отметил, что произойдет это из-за нехватки медицинского оборудования и мест в больницах. По мнению медиков, мест в больницах не будет хватать уже через две недели.

По данным на 1 апреля в США выявлено более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, безвозвратные потери составили более 4 тысяч человек, более 7 тысяч — вылечились.