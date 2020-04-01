Премьер-министр Украины оценил масштаб падения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оценивает падение экономики страны в 2020 году на 4,8% ВВП. «Это сбалансированный макроэкономический прогноз. Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавируса, прогноз был плюс 3,7%, сейчас минус 4,8% ВВП», – сказал Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль призвал к ослаблению карантинных мер ради спасения экономики. «Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не такая богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», – сказал украинский премьер.