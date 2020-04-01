В Кремле рассказали, будет ли перенесён парад Победы в Москве

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – в ходе ежедневного брифинга для журналистов ответил на вопрос одного из них, обсуждается ли возможность переноса Парада Победы в Москве на фоне пандемии коронавируса.

По словам представителя Кремля дата проведения Парада в российской столице по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, передаёт РИА Новости.

«Здесь никаких иных решений пока не принималось. Но ситуация регулярно мониторится», – подчеркнул Песков.

Согласно последней информации оперативного штаба, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки уменьшилось – выявлено 440 новых случаев заболевания COVID-19 в 35 регионах РФ. Большинство заболевших за сутки в Москве – 267 человек. Всего в российской столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса.

В общей сложности в России насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Также выписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России насчитывается 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17 тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).