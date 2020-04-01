В Минздраве рассказали, передаётся ли коронавирус половым путём

Дмитрий Пушкарь – главный уролог российского Минздрава – рассказал, передаётся ли коронавирус половым путём. По его мнению, COVID-19 передаётся половым путём, но этот путь заражения не основной, передаёт РИА Новости.

«Да, коронавирус передается половым путём. Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», – подчеркнул Пушкарь.

Согласно последней информации оперативного штаба, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки уменьшилось – выявлено 440 новых случаев заболевания COVID-19 в 35 регионах РФ. Большинство заболевших за сутки в Москве – 267 человек. Всего в российской столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса.

В общей сложности в России насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Скончались от болезни 17 человек. При этом выписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России насчитывается 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией, в мире зафиксировано более 750 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек скончались. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17 тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).