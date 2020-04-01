В новом квартале продажи акций возобнлвились

Российский рынок откатился назад из-за обрушившейся почти на 6% нефти Brent (по состоянию на 19:39 мск стоимость составила 24,78 долларов за баррель). Российская валюта на этом фоне слабеет – до 79,01 рублей за доллар. Общий фон в стране осложняется введением большинства регионов режима самоизоляции, что прежде всего влияет на малый и средний бизнес, а также косвенно на крупных игроков.

Индекс Мосбиржи в среду опустился на -1,40% до 2473,61 пунктов, а «долларовый» РТС упал на -2,63% до 987,75 пунктов.

Сильнее всего просели акции «Полюса» (-6%) и «Полиметалла» (-4,83%) на фоне нестабильных цен на золото. Падающие котировки никеля давят на «Норникель» (-2,90%). Ситуация в мире с добычей и экспортом никеля также напряженная. Например, компания Glencore приостановит производство на никелевом руднике в Канаде, а на Филиппинах с 1 апреля приостанавливают работу экспортеров никелевой руды. Из нефтяных компаний падают акции «Лукойла» (-0,86%), «Транснефти» («префы» -2,13%), «Татнефти» (-1,56%). При этом акции «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +3,25%, «префы» +0,53%) и «Роснефти» (+2,12%) растут. Акции банков также в минусе: «Сбербанк» (-1,30%), ВТБ (-1,75%).