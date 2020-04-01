В России нашли способ уничтожить коронавирус

Российские ученые из инновационного центра «Сколково» выяснили, что бактерии, грибки и вирусы могут быть уничтожены при помощи обыкновенной воды, обработанной холодной плазмой, пишут «Известия».

Специалисты дали название новому средству «Мегнарил», отметив, что данные вещества способны уничтожить клетки вирусов благодаря определенным химическим процессам, которые образуют «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистую кислоту.

Такая вода может применяться для дезинфекции поверхностей, масок и для распыления в воздухе.

При этом жидкость является безопасной для человека, а ее производство обходится очень дешево - около 100 рублей за тысячу литров.

В настоящее время ученые занимаются оформлением патента на изобретение, также идет подготовка к серийному производству.

Ранее сообщалось, что научные сотрудники эпидемиологического института при Роспотребнадзоре создал высокоточный тест для диагностики коронавируса, который в состоянии не только выявить COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов.

В ведомстве уверены, что только массовым тестированием возможно предотвратить дальнейшее распространение инфекции.