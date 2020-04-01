В России принят закон о кредитных каникулах

Российские граждане, индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за коронавирусной инфекции, имеют право на кредитные каникулы. Соответствующий закон приняла сегодня Госдума РФ, передает РИА «Новости». Документ, подготовленный депутатами совместно с ЦБ и Минфином по поручению президента РФ, вступит в силу в день официального опубликования.

Ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для категорий граждан и предпринимателей, чей доход снизился более чем на 30% из-за распространения коронавируса, предложил Путин 25 марта в ходе обращения к российским гражданам.

На период каникул банкам запрещено начислять штрафы и пени, требовать досрочных выплат, а также обращаться со взысканием на предмет залога или ипотеки к поручителю. Заемщик имеет право, в свою очередь, досрочно погасить кредит.

Обратиться за каникулами на срок до полугода смогут физлица и ИП до 30 сентября текущего года в отделения банка-заемщика. Отсрочка должна быть предоставлена при условии снижения дохода за предшествующий месяц на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год. Представители МСБ также могут обратиться за каникулами до указанной даты в случае, если их деятельность попадает под определенные правительством отрасли. Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней, со стороны заемщика требуется справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Дополнительный перечень документов может установить ЦБ.