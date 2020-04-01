В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России уменьшилось, передает «Коммерсантъ». За истекшие сутки выявлено 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах РФ. Большинство заболевших в Москве – 267 человек, всего в столице 1880 случаев подтвержденного коронавируса, уточняет издание.

Впервые суточный прирост оказался меньше, чем в предыдущий день: 31 марта заболевших насчитывалось 500 человек. В общей сложности в России насчитывается 2777 инфицированных коронавирусногй инфекцией. Также вписаны из больниц за прошедшие сутки 69 человек, всего переболевших новым вирусом в России насчитывается 190.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в КНР заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, где почти 17- тыс. заболевших, Италия (105 тыс.) и Испания (более 90 тыс.).