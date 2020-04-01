В России вступают в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

1 апреля правительство России ожидает прогноз по развитию коронавируса в регионах от координационного совета при кабмине РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и Минздрава РФ, передает «Интерфакс».

Уточняется, что Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Минобороны РФ должны представить предложения по переоснащению клиник в регионах для приема больных коронавирусом. При подаче заявок на укомплектование больниц необходимо будет указать название организации, число коек, обеспеченность медицинским оборудованием, персоналом и лекарственными средствами. Помимо этого должен быть представлен четкий план по переводу организаций на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, учитывая течение заболевания.

Сообщается, что начиная с апреля текущего года, плановая госпитализация станет возможна только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент.

Также 1 апреля должен быть утвержден график Минпромторга, Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора по поставкам масок, необходимых средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования в больницы при учете динамики рисков при работе с больными коронавирусом.