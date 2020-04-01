В ВОЗ рассказали, почему не публикуют данные о вылечившихся от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать информацию о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции в мире, из-за того, что не все страны предоставляют ее. Об этом рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич РИА «Новости». Организация не имеет достоверных данных о числе выздоровевших после перенесенного вируса за пределами Китая, поскольку не все страны передают в ВОЗ данные на постоянной основе, добавил он.

«Во многих странах у людей еще не было шанса поправиться, так что по мере развития ситуации у нас могут появиться новые данные», - добавил Язаревич. Он также напомнил, что из-за малой изученности нового вируса крайне важно получить больше эпидемиологических сведений о заболевании и процессе выработки иммунитета к вирусу. Также в организации заинтересованы в сведениях по данным о полном выздоровлении пациентов.

Согласно рекомендациям ВОЗ, пациента можно выписывать из больницы только после получения двух последовательно отрицательных тестов с разницей как минимум в 24 часа.