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Банки с Уолл-стрит возьмут на баланс активы разорившихся сланцевых компаний США

Москва, 10.04.2020
#Нефть
#Экономика
  • Банки с Уолл-стрит возьмут на баланс активы разорившихся сланцевых компаний США

EPA

Главные банки США впервые за несколько последних десятилетий планируют стать операторами нефтяных и газовых месторождений. Они, сообщает Reuters, собираются забрать активы энергетических компаний, получивших кредиты, но неспособных сейчас вернуть деньги.

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Bank of America Corp и Citigroup Inc сейчас срочно создают новые компании, которые получат нефтегазовые активы. Банки также срочно ищут опытный персонал.

Конечно, цены на нефть после заключения соглашения ОПЕК++ поднимутся, но специалисты уверены, что оговоренного сокращения добычи на 10 млн бар./сутки не хватит для того, чтобы компенсировать падение спроса на нефть почти на треть (30%). Между тем, ни для кого не секрет, что нефтегазовые компании, работающие в «сланцевых» бассейнах, имеют огромные долги. Американские нефтяники в прошлом году ввиду отсутствия альтернативы особенно сильно полагались на банковские кредиты. Считается, что сланцевый сектор должен в основном банкам более 200 млрд долларов. Причем, кредиты в основном выдавались под залог месторождений нефти и газа.

Первой сланцевой компанией, объявившей о банкротстве, стала 1 апреля Whiting Petroleum Corp. Такое же будущее ждет и немало других компаний.

Продавать нефтегазовые активы при нынешних ценах невыгодно, поэтому банки вынуждены брать их фактически на баланс и ждать улучшения ситуации в экономике и на рынках, чтобы продать по более-менее приемлемой цене.

После банкротства Alta Mesa Resources, например, банки-кредиторы вернут менее двух третей денег, а от Sanchez Energy скорее всего не получат ничего.

Запрет Федрезерва для банков на контроль за сырьевыми активами банкиры с Уолл-стрит надеются обойти, потому что они не планируют держать энергетические активы долгое время. Им явно на руку и то, что такие активы позволят им говорить, что они поддерживают экономику.

Сейчас банки регистрируют холдинговые компании, в которые будут входить компании с ограниченной ответственностью фирмы (LLCs), на балансах которых и будут держаться энергетические активы, полученные от несостоятельных должников в счет оплаты долгов.

Ничего подобного американские банки не делали как минимум с конца восьмидесятых годов прошлого столетия, когда в результате обвала цен на нефть обанкротились немало энергетических компаний.

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