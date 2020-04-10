Вход/Регистрация Подписка

Минпромторг: Россия намерена «использовать ситуацию» для выхода с ИВЛ на рынки мира

Москва, 10.04.2020

Более 30 стран попросили Россию поставить им аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил в ходе общения с прессой заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Он добавил, что необходимо «использовать ситуацию» для выхода с данной продукцией на мировые рынки.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки», - сказал Бочаров.

В ведомстве считают, что у России «есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов».

Для этого, по словам чиновника необходимо создать до конца текущего года специальную программу. Замглавы Минпромторга сообщил, что уже прошли предварительные переговоры с Минэкономразвития и Росстандартом.

Он также рассказал, что сегодня масштабы наращивания производства медицинской техники сравнимы со временами Великой Отечественной войной: в апреле планируется повысить производство в восемь раз, за май — в 25, а за июнь — в 30.

Бочаров сообщил, что в целях координации будет создан технический совет разработчиков и производителей, в задачи которого входят производство и разработка «линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. Правила перехода: как не выйти за рамки самоизоляции?
    Почему пока почти не штрафуют и когда начнут, можно ли ездить на машине и кому, и что такое семья в новых условиях
  3. 190 млн рублей за жизнь
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама