Минпромторг: Россия намерена «использовать ситуацию» для выхода с ИВЛ на рынки мира

Более 30 стран попросили Россию поставить им аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил в ходе общения с прессой заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Он добавил, что необходимо «использовать ситуацию» для выхода с данной продукцией на мировые рынки.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки», - сказал Бочаров.

В ведомстве считают, что у России «есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов».

Для этого, по словам чиновника необходимо создать до конца текущего года специальную программу. Замглавы Минпромторга сообщил, что уже прошли предварительные переговоры с Минэкономразвития и Росстандартом.

Он также рассказал, что сегодня масштабы наращивания производства медицинской техники сравнимы со временами Великой Отечественной войной: в апреле планируется повысить производство в восемь раз, за май — в 25, а за июнь — в 30.

Бочаров сообщил, что в целях координации будет создан технический совет разработчиков и производителей, в задачи которого входят производство и разработка «линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям».