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Индексы устремились вниз

Москва, 10.04.2020

Конец недели оказался насыщен переговорами мирового масштаба. За последние два дня прошло обсуждение сделки ОПЕК+, состоялась аудиоконференция президентов России, США и короля Саудовской Аравии по нефтяному вопросу, проходит в формате видеоконференции саммит G20. Большинство стран приходят к договоренностям по сокращению добычи нефти, но окончательных цифр и итогов пока нет. Между тем, российский рынок акций на этом фоне падает.
В завершение торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи опустился на -0,89% до 2677,86 пунктов, а индекс РТС упал на -1,16% до 1142,07 пунктов. Российская валюта укрепляется – 73,83 рублей за доллар.
Акции большинства российских нефтяных компаний по итогам пятницы упали: «Роснефть» (-2,55%), «Лукойл» (-1,37%), «Сургутнефтегаз» (-1,17%), «Газпром нефть» (-1,36%), «Татнефть» (-0,79%), «Транснефть» («префы» -0,46%). Центробанк и правительство РФ закрыло следку по продаже контрольного пакета «Сбербанка» правительству и акции банка на этом фоне показали отрицательную динамику (-0,80%). Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей.
Увеличение прибыли на 42%, до 3,258 млрд рублей про итогам 2019 года по МСФО подогрело интерес к акциям «Русской аквакультуры» (+5,19%). Положительную динамику показали акции «Аэрофлота» (+0,41%), ВТБ (+0,52%), МТС (+0,16%), АФК «Системы» (+1,49%) и «Ростелекома» (+1,80%).

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