Как поделить один газгольдер на 2 дома?

Автономная газификация — востребованное решение в условиях загородного участка или городского частного дома, к которому невозможно подвести магистральные линейные коммуникации. Собственный резервуар для топлива, подаваемого на котел или используемого для бытовых нужд, достаточно удобен в применении. Кроме того, заправка газгольдера в Московской области доступна даже жителям отдаленных районов. Стоит ли говорить, что такой способ получения энергоресурсов оказывается все более популярным, особенно у дачников, которые зачастую готовы разделить затраты с соседями.

Особенности совместного пользования газом

Один газгольдер на 2 участка часто рассматривается как еще 1 способ экономии. Действительно, при общем пользовании оборудованием затраты на монтаж, обслуживание, ввод в эксплуатацию можно снизить на 25-30%. Кроме того, такое решение обеспечивает высокую безопасность: даже в отсутствие одних хозяев, другие контролируют исправность газгольдера. Оптимальным временем для установки резервуара является период строительства домов — хорошо, если речь идет о новых земельных владениях или сопряженных участках без капитальных заборов.

Поскольку доставка газа в Московской области сегодня налажена вполне успешно, сложностей с эксплуатацией такого оборудования не возникает. Но здесь важно определить следующие моменты:

На чьем участке устанавливается газгольдер. Конечно, его можно разместить на сопредельной территории. Но в первую очередь значение имеет рельеф местности и высота грунтовых вод, тип почвы. Иногда лучше разместить резервуар на конкретном месте, а на второй участок только протянуть магистраль.

Как будет производиться учет расходования топлива. Самым простым решением становятся счетчики на вводе в дом. При таком размещении можно легко контролировать потребление топлива, оплачивая только потребленный объем.

Доступность приборов. Важно, чтобы доступ к оборудованию, показывающему объемы заполнения резервуара, имели оба владельца. Можно использовать телеметрические датчики, данные с которых можно получать онлайн.

У совместного использования газгольдера много преимуществ, но целесообразность его установки лучше как следует взвесить, чтобы в дальнейшем не возникло споров и раздоров.

Технические моменты

При проектировании места, где будет расположен резервуар и магистраль, нужно продумать подъездные пути, по которым будет выполняться доставка газа для газгольдера. Кроме того, при значительном протяжении подземных трасс нужно обязательно предусмотреть дополнительную систему для сбора конденсата. Она нужна на любых участках газопровода, длина которых превышает 15 м. Его располагают в специальном ревизионном люке, чтобы обеспечить круглогодичный доступ к крану для слива жидкости, периодически открывают и проверяют.