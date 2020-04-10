Ученые оценили вероятность замедления распространения коронавируса летом

Конечно, все, включая ученых, обратили внимание на то, что наиболее серьезные вспышки эпидемии коронавируса COVID-19 пока произошли в северном полушарии зимой и в начале весны, когда температуры, особенно в наших широтах, зачастую мало отличаются от зимних. Это, естественно, зародило надежду на то, что тепло может замедлить распространение болезни приблизительно так же, как грипп исчезает с наступлением лета. Но так ли это, остается большим вопросом для медиков.

«Сезонная природа гриппа и других респираторных инфекций известна сотни, если не тысячи лет,- рассказывает профессор иммунологии Йельского университета Акико Ивасаки в интервью NPR.- Вспышки респираторных заболеваний, включая вирусы гриппа, происходят зимой».

Существует несколько причин такой «любви» вирусами гриппа холодной зимы, но Ивасаки выделяет главную – относительную влажность воздуха. Зимой количество влаги в нем снижается, что облегчает вирусам распространение воздушным путем даже при обычном разговоре, не говоря уже о кашле или чихании, и позволяет им значительно дольше сохраняться в сухом холодном воздухе.

Здесь следует сразу оговориться, что речь идет о хорошо изученных вирусах гриппа. Ивасаки полагает, что новый коронавирус ведет себя приблизительно так же.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считают, что основной формой распространения SARS-CoV2 являются «большие капли», порой видимые невооруженным глазом. Если коронавирус COVID-19 в основном распространяется воздушным путем, то он может стать таким же сезонным заболеванием, как грипп. Если он распространяется в виде капель, то сезонная природа менее вероятна.

Сейчас о COVID-19 можно говорить лишь то, что о нем пока еще очень мало известно. Что касается способа распространения вируса, то имеются данные и по воздушному, и по капельному распространению.

В случае чихания или кашля больного COVID-19 человека слюна с каплями, в части которых имеются вирусы, распространяется во все стороны от больного в радиусе примерно метра. Для капельного способа распространения сезон не играет особой роли, то есть в таком случае коронавирус COVID-19 будет распространяться летом примерно так же, как зимой.

Кстати, считается, что главный способ распространения очень похожего на COVID-19 коронавируса – SARS (вируса атипичной пневмонии) – капельный.

Американские ученые провели эксперимент. Они механически распыляли COVID-19 в воздухе и пришли к выводу, что он может сохраняться в нем больше часа. При определенной температуре и влажности распыленный в воздухе новый коронавирус может оставаться в нем даже дольше вирусов гриппа.

В ВОЗ соглашаются, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем особенно во время инвазивных медицинских процедур, но в международной организации утверждают, что это не основная форма его распространения.

Ивасаки в этом так не уверена. Она не видит причины, по которой новый коронавирус по методу распространения должен отличаться от вирусов гриппа.

Профессор иммунологии и микробиологии университета Эмори Энис Лоуэн считает, что лето не остановит распространения COVID-19. По крайней мере в США, и летом. Она напоминает, что эпидемия вируса гриппа H1N1, появившегося в 2009 году, началась не зимой, как обычно происходит с гриппами, а в апреле и мае.

Правда, со временем, через несколько лет, вирус H1N1 потерял «оригинальность» и стал вести себя, как обычный вирус гриппа, то есть «просыпался» зимой и «отсыпался» летом.

Эпидемиолог из университета Гонконга Бен Каулин тоже не видит доказательств того, что высокие температуры воздуха остановят распространение коронавируса COVID-19. Он приводит в качестве доказательства своей точки зрения Юно-Восточную Азию. В Таиланде, Малайзии и Индонезии намного теплее, чем в Европе, но в этих странах ЮВА тоже много зараженных. Хотя, признает Каулин, может создаться впечатление, что в ЮВА болезнь распространяется немного медленнее, чем в странах северного полушария. По мнению Каулина, сезонный фактор играет далеко не главную роль и теплый климат может замедлять скорость распространения эпидемии незначительно, приблизительно на 10%. Он тоже уверен, что высокие летние температуры не остановят новый коронавирус.

Кстати, в тех же США самые «жаркие» штаты: Флорида и Луизиана охвачены эпидемией примерно так же, как штаты на севере страны.

Проверить влияние температуры на скорость распространения коронавируса COVID-19 можно будет путем наблюдений в самом ближайшем будущем. Ученые будут пристально наблюдать за развитием событий в ближайшие недели, когда в северном полушарии в права вступает настоящая весна и приближается лето, а в южном скоро начнется зима и станет существенно прохладнее.