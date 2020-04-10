Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости о переговорах Москвы и Эр-Рияда

Во второй половине дня в четверг курс рубля ускорил свой рост к основным резервным мировым валютам, резко отреагировав на сообщения о достигнутых договорённостях между РФ и Саудовской Аравией о существенном сокращении добычи нефти.

Так, при закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составлял 73,74 руб., что на 1,23 руб. дешевле, чем было на закрытии торгов в среду, в моменте же доллар опускался до отметки 72,60 руб. – впервые с 13 марта.

Евро на 19:00 мск стоил 80,59 руб., подешевев на 72,50 коп. Ранее единая валюта ЕС торговалась по 79,50 руб. – впервые с 6 марта.

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Напомним, 9 апреля состоялись переговоры ОПЕК+, в ходе которых члены картеля, а также страны, не входящие в него, договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в период с мая по июнь. Врочем, окончательное решение по сделке будет принято сегодня из-за особой позиции Мексики.

Уже после первых новостей о том, что договор о сокращении добычи нефти всё-таки будет подписан, цена на «чёрное золото» сорта Brent взлетела до 36,40 долл. за баррель. При этом её рост в моменте превышал 10%. Майские контракты на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской биржи, по данным на 19:00 мск, подорожали на 2,55% – до 25,73 за баррель. Ранее котировки этой марки прибавляли 8%.

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На ожиданиях об итогах встречи ОПЕК+ курс рубля начал укрепляться ещё утром. Ближе к вечеру рубль дополнительно поддержали и сообщения из США. В частности, стало известно о заявлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла, пообещавшего дополнительно поддержать экономику США на общую сумму в 2,3 трлн долл.

Кроме того, позитивно вчера влиял на курс рубля Центробанк, который в рамках бюджетного правила продолжал продавать валюту. Так, согласно данным российского регулятора, ЦБ РФ в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,2 млрд руб. Днём ранее объём продаж составил 13,4 млрд руб.

Но, по мнению, экспертов, именно новости о сделке ОПЕК+ стали для нацвлюты основным драйвером. Например, Богдан Зварич из Промсвязьбанка заявил, что укреплению рубля способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне сообщений СМИ о том, что Москва и Эр-Рияд достигли соглашения о сокращении добычи, «чёрное золото» марки Brent ускорило рост, поднявшись выше 36 долл. за бочку.

«Очень помогла курсу рубля и положительная динамика валют развивающихся стран, – отметил он. – В ходе вчерашней сессии они все были в плюсе, в результате чего пара доллар-рубль ушла ниже 75,00 руб., а к вечеру и вовсе достигала отметки 72,60 руб. В паре евро-рубль валюта ЕС также пробила свой минимум, опустившись впервые с начала марта ниже 80 руб.».

При этом Зварич уверен, что сегодня рынок энергоносителей продолжит поддерживать курс рубля.

«Естественно, это очень позитивно скажется на курсе рубля. Можно предположить, что уже в самой ближайшей перспективе доллар закрепится в диапазоне 70,00-74,00 с попытками тестирования его нижней границы», – резюмировал он.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также считает, что основную поддержку рубль вчера получал с рынка «чёрного золота», где котировки росли в ожидании договоренности о сокращении нефтедобычи.

«Вечером был момент, когда Brent вообще торговался по 36 долл. за баррель, – подчеркнул он. – В целом же общее настроение на мировых рынках вчера сохранялось позитивным».

Эксперт также напомнил, что в четверг большинство валют EM торговалось в плюсе. Были, как он отметил, и другие важные для курса рубля факторы.

«Так, основные индексы на американских площадках демонстрировали сдержанный рост благодаря ФРС, объявившей о расширении объёма кредитовании экономики. Помимо этого, торговые глобальные площадки с надежной ожидают, когда пандемия COVID-19 подойдёт к своему пику, после чего начнется спад числа заражений и смертельных случаев от коронвируса, что в будущем приведёт к постепенному восстановлению не только мировой, но и российской экономики», – заявил Зварич.

В целом же, по его мнению, итоги вчерашнего закрытия на валютном рынке всё-таки предопределил результат онлайн-встречи ОПЕК+.

«Теперь можно ожидать плавного укрепления рубля. Не думаю, что нацвалюта сразу же вернётся на свои прежние рубежи, но почти наверняка она ежедневно будет отыгрывать позиции, как в паре с долларом, так и в паре с евро», – убеждён он.