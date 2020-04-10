Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила в ходе видеоконференция участников коалиции ХДС и ХСС, что она увидела «проблеск надежды» в коронавирусной пандемии, передает портал «Германия».



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Политик подчеркнула, что по ее мнению начали действовать введенные меры: «Наконец карантин и другие ограничения правительства дали результат».

Меркель сообщила, что по последним данным кривая числа инфицированных в стране начала сглаживаться. Данные главы ФРГ подтвердил и федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан, который уже неоднократно сообщал о положительной динамике числа заболевших.

«Мы видим замедление роста числа новых инфицированных», - сообщил Шпан в ходе видеоконференции.

Шпан также сообщил, что в больницах Германии все еще свободно около 10 тыс. коек, хотя в стране уже почти 110 тыс. больных коронавирусом. 50 тыс. из них успешно прошли лечение от коронавируса и выздоровели.

Шпан видит в данной статистике еще одно подтверждение того, что в Германии одна из лучших систем здравоохранения и лучшие медики.

Он также сообщил, что в случае, если данные показатели останутся без изменения уже после Пасхальных выходных возможно начать поэтапную отмену карантина.



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