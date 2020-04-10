Из-за пандемии COVID-19 прогнозы погоды станут менее точными.

Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, российские синоптики, как и метеорологи из других стран мира, из-за закрытия границ и приостановки полётов в связи с эпидемией коронавируса, не могут использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолёты, передаёт РИА Новости.

Специалист Гидрометцентра пояснил, что тот факт, что самолётов стало значительно меньше, для прогнозирования погоды – очень плохо.

«На борту зарубежных лайнеров установлены спецприборы, которые на высоте считывают чрезвычайно важные характеристики атмосферы. Среди них температура воздуха, относительная влажность, направление и сила ветра, а также атмосферное давление», – подчеркнул Вильфанд.

А из-за того, что сейчас самолёты больше не бороздят воздушное пространство, метеорологи не имеют полного представления, что происходит в небе.

«Естественно, это скажется на качестве прогнозов погоды. Насколько сильно? Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймем, как ухудшилось качество прогнозирования, – резюмировал он, добавив, что отечественные метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами, но перемещение воздушных масс не обусловлено границами, поэтому такие показатели очень важны и для прогноза погоды на территории нашей страны.

За истекшие сутки в 57 регионах России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 124 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+182 случаев инфицирования). Далее следуют Республика Коми (+58), Санкт-Петербург (+35) и Ульяновская область (+34).

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом. По количеству жертв COVID-19 также лидирует Москва – 12 человек. В Краснодарском крае скончались 2 пациента. Ещё по одному – в Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской области и Ставропольском крае. Всего по России от коронавируса умерли 94 человека.

В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 11 917 случаев заболевания, из которых в Москве – 7 822, в Подмосковье – 930, в Санкт-Петербурге – 408, в Республике Коми – 208 и в Ленинградской области – 129.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».