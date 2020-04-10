МВФ: мир ждет худший экономический кризис за последние 100 лет

2020 год станет для мира годом самого большого экономического спада со времен Великой депрессии, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, речь которой публикует сайт организации.

Она сообщила, что общественный и экономический порядок подорвал COVID-19, при чем с «молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти». Пока нет ясности, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад, добавила Георгиева. Она сообщила, что уже понятно, что «рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным».

«В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», - резюмировала представитель МВФ. При этом по ее прогнозам, спад коснется всех стран без разбора, как развитых, так и с развивающейся экономикой, то есть, добавила она, «грядущий кризис не знает границ и от него "пострадают все».

По ее словам частичное восстановление экономики может произойти в 2021 году в случае, если эпидемия коронавируса сойдет на нет во второй половине 2020 года.