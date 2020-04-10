«Нефтяная война» закончилась заключением предварительных договорённостей между Россией и Саудовской Аравией об общем сокращении добычи нефти в рамках организации ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки. Официальному объявлению о заключении сделки помешало несогласие Мексики и сегодня переговоры будут продолжены.

Точка отсчета

Россия и Саудовская Аравия договорились сократить свою добычу на 5 млн баррелей в сутки — по 2,5 млн баррелей. Для России это сокращение произойдет с 10,3 млн баррелей с сутки (11,2 млн баррелей с учетом газового конденсата), то есть с того уровня добычи, который держался на протяжении последних пяти лет.

Саудовская Аравия так сократит свою добычу с уровня 11 млн баррелей в сутки — этого уровня добычи королевство достигло лишь в последние недели, после провала месяц назад переговоров о продлении сделки в рамках соглашения ОПЕК+. До 1 апреля 2020 года, в рамках предыдущего соглашения о сокращении добычи нефти, Эр-Рияд добывал около 9,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, если рассматривать новую сделку как продолжение старой, Саудовская Аравия сократит суточную добычу всего на 1,3 млн баррелей в сутки.

И все-таки выгода есть

На первый взгляд, российские объемы сокращения добычи выглядят гигантскими по сравнению с сокращением на 0,3 млн. баррелей, которые ей предлагалось сократить в рамках продления сделки ОПЕК+ после 1 апреля 2020 года. Но общее сокращение добычи нефти в рамках продления соглашения планировалось урезать лишь на 1,5 млн баррелей в сутки — то есть российская квота составляла бы 20% от общего объёма. Сегодня, когда ОПЕК+ сокращает добычу на 10 млн баррелей в сутки, российские 2,5 млн баррелей — это 25% от общего объёма, что неприятно, но не принципиально.

Вообще, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, в текущей ситуации на переговорах российская сторона просто предпочла не рисковать и согласиться на равнозначные условия, не тратить силы на дальнейший переговорный процесс. Россия, уверен аналитик, могла выторговать себе более выгодные условия, но на фоне пандемии и замедления экономического роста решила довольствоваться малым.

До новой сделки Россия экспортировала половину добываемой нефти и, если внутреннее потребление сохранится, это будет означать падение экспорта вдвое.

Для России, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова, сокращение на 2,5 млн барр/день за май-июнь означает быстрое закрытие низкодебитных скважин на 20% от общего количества скважин, прекращение эксплуатационного бурения новых месторождений.

Это также остановка новых проектов с большими капзатратами, прекращение использования дорогих технологий типа множественного гидроразрыва пласта, прекращение мероприятий по повышению коэффициента нефтеотдачи пласта и так далее. Технически быстро произвести такое сокращение будет вряд ли возможно, поэтому Россия может рапортовать о невыполнении квот, что чревато очередным конфликтом с партнерами. В целом, полагает аналитик, если сделка действительно состоится, и Россия начнет сокращение добычи озвученными темпами, это поставит под еще один существенный удар экономику.

Но даже учитывая это, сделка экономически выгодна России, поскольку стоимость российских сортов нефти падала на физическом рынке до 10 долларов за баррель, а соглашение способно вернуть стоимость нефти в относительно приемлемый диапазон 30-40 долларов за баррель. Таким образом, от сократившегося вдвое экспорта Россия сможет получить в полтора-два раза больше доходов.

Лучше, чем ничего

Если бы сделка ОПЕК+ была заключена в конце марта 2020 года, она не смогла бы сдержать обвал нефтяных цен, поскольку спрос на нефть упал не на 1,5 млн баррелей в сутки, а на 10 млн баррелей. Более того, сегодняшнее соглашение о сокращении добычи так же не решает проблему избытка предложения нефти на мировом рынке, где лишними оказались порядка 20 млн баррелей в сутки, с неизбежным падением спроса из-за карантинных мер. Тем не менее нефтяные фьючерсы на ожиданиях сделки по сокращению добычи прибавили до 10% в стоимости.

И все же нефтяной рынок воспринял достижение соглашения как полумеру: котировки Brent сначала взлетели выше 36 долларов за баррель, а к концу дня опустились обратно к 32 долларам, где они были накануне, и даже проваливались ниже, до 31,22 доллара. Рынок уже неделю назад почувствовал, что соглашению быть, и учел это в котировках. По прогнозам Алексея Антонова, цена нефти может вернуться к отметке 40-45 долларов, но для этого потребуется время, не менее полугода.

Тем не менее, к участникам рынка вернулась надежда на то, что «нефтяная война» закончилась, и за достигнутым накануне соглашение о сокращении добычи последую новые.

Себе на уме

Участники сделки ОПЕК+ ожидали от США (крупнейшего производителя нефти в мире) аналогичных шагов по сокращению добычи. Не секрет, что США нарастили добычу за последние пять лет с 10 до 12 млн баррелей в сутки благодаря стоимости выше уровня 50-ти долларов за баррель, что обеспечивалось сокращением добычи странами нефтяного картеля. Сегодня может сложится аналогичная ситуация, когда ОПЕК+ вынужден будет убрать с рынка всю лишнюю нефть, а американцы не только не урежут добычу, но и нарастят её — президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет принимать участие в соглашении по сокращению добычи нефти.

США, как всегда, сформируют свою позицию уже после, заняв наиболее выгодное положение, их сланцевые проекты вновь станут рентабельными и смогут продавать нефть по выросшим усилиями OPEC+ ценам, говорит Алексей Антонов. Соответственно, уверен эксперт, и доллар получит фору перед остальными валютами, тем более, что военная мощь США позволяет подстегивать нефтяные котировки и другими, гораздо менее дипломатичными способами.

А чтобы у Саудовской Аравии не было соблазна вести «нефтяную войну» против американских производителей нефти и лишить её иллюзий по захвату рынка в США, Трамп заявил о возможном введении «значительных пошлин» на импорт нефти. Кроме того, 48 республиканцев от Палаты представителей Конгресса США написали письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману в котором поставили продолжение экономического и военного сотрудничества между Вашингтоном и Эр-Риядом в зависимость от стабилизации мировых цен на нефть. У Саудовской Аравии достаточно много противников в регионе, и возможное прекращение американской военной поддержки ставит под вопрос возможность физического выживания королевства.

«США могли побудить Эр-Рияд заключить соглашение и на менее выгодных условиях, а в противном случае начать что-то вроде политического переформатирования в Саудовской Аравии – они это умеют и практикуют», - считает Алексей Антонов.

Однако не исключён сценарий, при котором США сократят добычу, не принимая на себя формальных обязательств. Ранее американская газета Wall Street Jouranal сообщала, что Белый дом рассматривает возможность запрета добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе в связи с обнаружением коронавируса среди персонала нефтяных компаний. В этом случае с рынка «уйдут» около 2 млн баррелей нефти в сутки, что соответствовало бы сокращению добычи в России или Саудовской Аравии. Подтолкнуть Вашингтон к такому шагу может понимание, что ОПЕК+ не сможет самостоятельно сократить добычу на 20 млн (а в перспективе и 30-40 млн) баррелей в сутки.

Без нефти - никуда

Бюджет Саудовской Аравии свёрстан из расчёта 80 долларов за баррель при экспорте свыше 7 млн баррелей в сутки. Королевство долго и упорно пыталось уйти от нефтяной зависимости, но не связанные с добычей нефти бизнесы остро нуждаются в финансовой подпитке за счёт нефтяных денег.

Международные золотовалютные резервы Саудовской Аравии сравнимы с российскими и составляют около 500 млрд долларов. При этом внешний долг Эр-Рияда составляет около 200 млрд долларов или 25% от ВВП. США вряд ли заинтересованы в полном крахе экономики своего ближневосточного союзника и крупнейшего покупателя американских вооружений.