Как следует итогового коммюнике стран альянса по итогам заседания, прошедшего накануне, Россия и Саудовская Аравия согласно новому соглашению ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

В документе также сообщается, что страны пришли к договору по сокращению добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года.



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«Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран», - говорится в коммюнике.

Исключение предусмотрено для России и Саудовской Аравии, для которых базовый уровень одинаковый - 11 миллионов баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что на первом этапе, который рассчитан на май-июнь текущего года, предполагается сокращение добычи нефти на 23% от базового уровня стран.

На втором этапе с июля по декабрь страны должны добывать меньше нефти на 18%. В ходе реализации третьего этапа с января 2021 по апрель 2022 года сокращение произойдет еще на 14%.

Таким образом, по итогам реализации всех периодов Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки или 9,02 миллиона и 9,46 миллиона на каждом из этапов соответственно.

Отслеживать все этапы реализации соглашения поручено министерским и техническим комитетам. Следующая дата заседания запланирована на 10 июня в формате видеоконференции.