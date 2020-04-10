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Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходит лечение инфекции

Москва, 10.04.2020

Житель Тюмени, который недавно выписался из больницы, рассказал, как в российской больнице проходило его лечение от инфекции, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что у него и его супруги болезнь протекала в легкой форме.

Первоначально, после возвращения из Австрии, тест на коронавирус показал у супругов отрицательный результат. Однако позже женщина почувствовала себя плохо и обратилась к медикам.

В больнице была выявлена инфекция сначала у нее и позже у ее супруга. Болезнь лечили благодаря антибиотикам, противовирусным препаратам и ингаляциям.

Позже мужчина рассказал, что вернулся из Австрии, с горнолыжного курорта, когда страна еще не входила в список регионов, по возвращению из которых необходимо самоизолироваться. Поэтому никаких постановлений о самоизоляции супруги не получали.

Через неделю после отрицательного теста супруги почувствовали признаки ОРВИ.

«Поднялась небольшая температура - 37,2 градуса. Позвонили в поликлинику, нам выписали антибиотики», - рассказал мужчина. Позже по его словам, их забрали в больницу. В стационаре им продолжили давать антибиотики, противовирусные лекарства и ингаляции, каждые три часа измерялась температура. На выздоровление ушло примерно 10 дней.

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