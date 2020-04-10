Собянин: мы скорее у подножия пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, сообщает РИА Новости.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика», - отметил мэр. По его словам, столице ещё предстоят серьёзные испытания из-за пандемии коронавируса.

Собянин считает, что делать прогнозы – «дело неблагородное», потому что сколько ученых и инфекционистов, столько и мнений.

"Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, — сделать", — сказал градоначальник.

По его словам, речь идет о максимальном тестировании, максимальной подготовке медицинской системы, максимальном контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина, а также минимальном передвижении по городу, насколько это возможно, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

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