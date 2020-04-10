Попова: иммунитет к COVID-19 есть только у 3% россиян

Анна Попова – глава Роспотребнадзора – заявила, что у россиян почти нет иммунитета к COVID-19. По её словам, тестовая проверка на иммунитет к новому типу коронавируса показала, что он есть лишь у 3% наших граждан, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ракова – заместитель мэра Москвы – заявила, что число заболеваний коронавирусом в российской столицей за последние дни растёт, а «Скорая помощь» работает на пределе.

При этом она подчеркнула, что в Москве выросло не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни, пациентов с COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в 57 регионах России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 124 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+182 случаев инфицирования). Далее следуют Республика Коми (+58), Санкт-Петербург (+35) и Ульяновская область (+34).

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом. По количеству жертв COVID-19 также лидирует Москва – 12 человек. В Краснодарском крае скончались 2 пациента. Ещё по одному – в Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской области и Ставропольском крае. Всего по России от коронавируса умерли 94 человека.

В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 11 917 случаев заболевания, из которых в Москве – 7 822, в Подмосковье – 930, в Санкт-Петербурге – 408, в Республике Коми – 208 и в Ленинградской области – 129.

В нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

10 апреля мэр Москвы заявил, что начиная с 13 апреля в столице постепенно будут вводить в столице пропускной режим. По его словам, сначала пропуска введут для поездок на работу, потом для поездок в других целях. А если понадобится, то на третьем этапе – на передвижение внутри района.