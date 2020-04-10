Прогноз погоды: в Гидрометцентре рассказали, когда в России снова станет тепло

В Гидрометцентре рассказали, когда в регионы страны вернётся весенняя погода. По словам Романа Вильфанда – научного руководителя этого учреждения – тепло вновь придёт на большую часть страны не раньше апреля.

Подчеркнув, что в этом нет ничего необычного, специалист отметил, что, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра, смена климатической ситуации в апреле-2020 произойдёт обязательно.

«Но раньше середины второго месяца календарной весны этого ждать не стоит. Но это нормально. Например, в умеренных широтах стабильно тёплая погода, когда можно уже снять куртки и плащи, всегда приходит так поздно. Даже в мае порой бывают заморозки», – отметил он.

Погода в Москве. Точный прогноз погоды до конца месяца

По прогнозу синоптиков, в Москве, как минимум до начала последней декады апреля сохранится очень нестабильная, пасмурная погода с температурными качелями и ночными заморозками. Кроме того, почти весь месяц периодически будут идти дожди, местами сильные и продолжительные. Также в отдельные сутки прогнозируется довольно приличный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

При этом, синоптики предупреждают, что климатическая обстановка, которая наблюдается в столичном регионе на этой неделе, сохранится до 20-х чисел второго месяца календарной весны. По прогнозу метеорологов, в период с 10 по 24 апреля, волны холодной погоды будут меняться настоящим весенним теплом, которому на смену будут приходить арктические атмосферные фронта.

Именно поэтому температурный фон в столице ближайшие 14 дней станет меняться почти ежедневно. Так, сегодня в Москве было плюс 9-10. В ночь на 11 апреля подморозит до 1-2. Днём в субботу – пасмурно, без осадков, но всего плюс 3-5. К утру Вербного воскресенья столбики термометров вновь опустятся ниже нуля градусов – минус 1-3. В светлое время суток 12 апреля атмосферное давление начнёт повышаться, благодаря чему немного распогодится – солнце прогреет воздух до плюс 7-8. Но при сильном северо-западном ветре будет казаться, что в столичный регион вернулась зима.

В понедельник, 13 апреля – по-прежнему, пасмурно, но плюс 14. Во вторник, 14 апреля – опять похолодание, плюс 5-8, дожди. В среду и четверг – ещё холоднее, всего 4-6 выше нуля. В следующие выходные в очередной раз в Москву временно вернётся весенняя погода – днём, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до плюс 14-16.

В период с понедельника, 20 апреля до пятница, 24 апреля столичный регион будут заливать сильные дожди, а градусники будут показывать днём плюс 9-11, ночью – плюс 5-7. Прогнозируемое Гидрометцентром потепление начнётся 25 апреля. По прогнозу синоптиков, начиная с этого дня, температурный фон будет ежесуточно повышаться и к концу месяца стабилизируется на показателях плюс 18-20.

Погода в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

По прогнозу синоптиков, до середины апреля в Сибири, в южных регионах Урала, а также на Дальнем Востоке температура воздуха ночью будет составлять от нуля градусов до минус 8. В светлое время суток ожидает плюс 7-10. Однако местами в этих регионах, как предупреждают метеорологи, даже днём столбики термометров иногда будут опускаться до минус 5-7.

Очень холодно до конца апреля будет на севере Якутии, на востоке Таймыра, а также в Эвенкии. Здесь погодные градусники днём покажут минус 8-15, а с наступлением темноты – минус 18-23.

Зато в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге и Челябинске примерно с 14-15 апреля станет значительно теплее. Несмотря на пасмурною погоду и сильную облачность средняя дневная температура составит плюс 17. Аналогичная климатическая ситуация будет наблюдаться в Хабаровске, Биробиджане и Владивостоке.

Прогноз погоды на апрель в Крыму и Краснодарском крае

А вот в Крыму и Краснодарском крае, где сегодня было солнечно и плюс 13-15, в предстоящие выходные начнётся похолодание, которое будет сопровождаться дождями, местами сильными, и порывистым ветром. Даже на побережье в Крыму, в частности в Ялте, Евпатории, Саках и Бахчисарае в период с 13 по 23 апреля днём воздух будет прогреваться всего до плюс 10-12. Ещё хуже с погодой, по прогнозу синоптиков – в Сочи, Адлере, Анапе и Новороссийске дожди, сильный ветер и шторм на море ожидаются, как минимум до 20 апреля. Улучшение климатической обстановки на Кубани, а также в Крыму прогнозируется в последнюю неделю апреля, когда выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 20-22.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 прогнозы погоды станут менее точными. Об этом, в частности, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, российские синоптики, как и метеорологи из других стран мира, из-за закрытия границ и приостановки полётов в связи с эпидемией коронавируса, не могут сейчас использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолёты.

Из-за того, что сейчас самолёты больше бороздят воздушное пространство, метеорологи не имеют полного представления, что происходит в небе.

«Естественно, это скажется на качестве прогнозов погоды», резюмировали в Гидрометцентре.