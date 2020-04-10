Путин и Трамп обсудили по телефону проблему распространения COVID-19

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили проблему распространения коронавируса COVID-19 в мире.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, во время состоявшейся беседы презиеднты двух стран также общались на тему ситуации на глобальном рынке нефти.

Другие подробности переговоров пока не сообщаются, известно лишь, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Напомним, за минувшие сутки в 57 регионах России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 124 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+182 случаев инфицирования). Далее следуют Республика Коми (+58), Санкт-Петербург (+35) и Ульяновская область (+34).

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом. По количеству жертв COVID-19 также лидирует Москва – 12 человек. В Краснодарском крае скончались 2 пациента. Ещё по одному – в Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской области и Ставропольском крае. Всего по России от коронавируса умерли 94 человека.

В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 11 917 случаев заболевания, из которых в Москве – 7 822, в Подмосковье – 930, в Санкт-Петербурге – 408, в Республике Коми – 208 и в Ленинградской области – 129.

В нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».