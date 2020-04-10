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Путин поручил полиции и Росгвардии усилить контроль за соблюдение карантина

Москва, 10.04.2020

Российский президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами, которые прибыли из-за границы, а особенно из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.

Мера обозначена в перечне, составленном по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах. 

Также глава РФ дал дополнительные полномочия МВД и Росгвардии по принимаемым мерам для «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях», говорится в документе.

До 15 апреля необходимо представить доклад о проделанной работе, после этого срока доклад должен предоставляться в еженедельном режиме, говорится на сайте Кремля.

Напомним, до 30 апреля в России действует режим самоизоляции в связи с распространение коронавируса. О нерабочем месяце объявил в ходе своего послания президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что ситуация находится постоянном мониторинге и, как только позволит эпидемиологическая ситуация, режим самоизоляции будет отменен.

В Москве для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции во время коронавируса предполагалось вводить «умную систему» отслеживания за передвижением москвичей. Позже от данной идеи отказались, поскольку по словам мэр города Собянина, москвичи «вели себя корректно».

Карта распространения коронавируса в России и в мире здесь: www.arcgis.com

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