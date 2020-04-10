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Рубль получил поддержку от нефти

Москва, 10.04.2020
#Курсы валют
  • Рубль получил поддержку от нефти

Сергей Коньков/ТАСС

К концу недели рубль чувствует себя достаточно уверенно, а аналитики ожидают продолжения тенденции к росту по отношению к доллару и евро. Подъем «россиянина» резко усилился благодаря достигнутым договорённостям между РФ и Саудовской Аравией о существенном сокращении добычи нефти. Впрочем, окончательное решение по сделке все же будет принято сегодня из-за особой позиции Мексики.

В результате при закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составлял 73,74 руб., что на 1,23 руб. дешевле, чем было на закрытии торгов в среду, в моменте же доллар опускался до отметки 72,60 руб. – впервые с 13 марта. Евро к 19:00 мск стоил 80,59 руб., подешевев на 72,50 коп. Ранее единая валюта ЕС торговалась по 79,50 руб. – впервые с 6 марта. Нефть к вечеру выросла в цене почти на 8% — до 36,40 доллара за баррель Brent.

Кроме того, позитивно повлиял на курс рубля Центробанк, который в рамках бюджетного правила продолжал продавать валюту. Так, согласно данным российского регулятора, ЦБ РФ в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,2 млрд руб. Днём ранее объём продаж составил 13,4 млрд руб. Если с Мексикой удастся договориться, то, уверены участники рынка, можно ожидать дальнейшего плавного укрепления рубля, особенно если начнут поступать позитивные сообщения о снижении количества заболевших коронавирусом в мире.

Вчера поддержку рублю оказывала динамика валют развивающихся стан, которые в четверг демонстрировали позитивную динамику. А сегодня в течение дня ожидается официальное заявление альянса по конкретным объемам снижения добычи для каждой страны, в том числе и Мексики, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Сегодня пока рубль укрепляется и торгуется в паре с долларом около отметки 74 рубля за единицу американской валюты. В паре с евро рубль торгуется возле 81 рубля.

Дальнейшее движение в парах доллар-рубль и евро-рубль будет зависеть от динамики нефтяных цен, уверен аналитик. По его словам, вероятнее всего, что котировки начнут расти и достигнут отметки 40 и выше долларов за баррель. На этом фоне отечественная валюта может укрепиться до 70-71 рубля в паре с долларом и до 77-78 рублей в паре с евро.

На курс рубля сейчас в основном воздействуют две группы мощных и малопредсказуемых факторов, связанных между собой, отмечает, в свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Это перспективы движения нефтяных цен, и перипетии распространения пандемии COVID-19, воздействующие на рисковые активы. Курс рубля в самом деле поднялся вслед за нефтью на ожиданиях договорённостей по сокращению добычи странами ОПЕК+. Тут для России главное – в том, что нужно уменьшить добычу на 2,5 млн барр./сутки. Это огромная величина – почти половина всего российского экспорта нефти.

Месяц назад наша страна отказалась участвовать в общемировом сокращении "всего" на 1,5 млн барр., из которых на Россию должно было прийтись лишь 0,5 млн. Теперь придётся снижать в пять раз больше. Но даже при этом в среднесрочной перспективе вряд ли можно ожидать значительного удорожания нефти. Скорее, полагает аналитик, , наоборот, ведь снижение добычи даже на 10 млн барр/сутки не компенсирует падения спроса, которое составляет 15-20 млн барр/сутки. 

В целом, полагает Капустянский укрепление рубля, видимо, носит ограниченный характер. Маловероятно, по его словам, что доллар опустится ниже уровней 71-72 руб. Нужно учитывать неблагоприятные тенденции на топливных рынках, резкое уменьшение нашего экспорта нефти, грядущий пик пандемии, будущее ослабление мировой и российской экономики.

Поэтому на горизонте нескольких месяцев вероятен рост доллара  к 79-80 руб. и выше, считают в Forex Optimum Но в условиях неопределённости и возможных значительных колебаний курса в ту или иную сторону есть смысл людям держать сбережения в разных валютах и финансовых инструментах.

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