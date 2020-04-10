СМИ ФРГ рассказали о нехватке медикаментов в немецких больницах

Немецкие больницы, по сообщению издания Spiegel, испытывают нехватку медикаментов, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусом в тяжелой форме. Прежде всего речь идет о нехватке медикаментов, которые используются при вентиляции легких, сообщает издание.

«Ситуация действительно острая... Наши запасы на исходе», - заявил руководитель аптеки при больнице в университетской клинике Аугсбурга Вольфганг Кеммерер. Медик рассказал, что самая острая нехватка сегодня в таких препаратах, как «средств для наркоза пропофол и изофлуран, обезболивающего суфентанил и успокоительного мидазолам». Все они необходимы для процедуры искусственной вентиляции легких.

Фармацевтический концерн Baxter сообщил в Федеральный институт лекарств и медицинской продукции, что из-за «резко возросшего в последние недели спроса по причине пандемии» возможна нехватка поставок пропофола и изофлурана», при этом прерывания поставок не ожидается, сообщает Spiegel.

В Германии по данным на 10 апреля насчитывается более 113 тыс. инфицированных коронавирусной инфекцией, более 53 тыс. человек успешно поправились.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель готова к поэтапной отмене карантина в случае, если число заболевших в день, которое сейчас неуклонно снижается, останется на этом уровне через неделю.