Вход/Регистрация Подписка

СМИ: в Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу

Москва, 10.04.2020

В самое ближайшее время столичный градоначальник Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.

Как передаёт РБК со ссылкой на свой источник, близкий к мэрии, власти российской столицы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды для поездки на работу. В пропуске будет указано места жительства человека, и место его работы.

При этом для тех, кто работает в дистанционном режиме из дома, в QR-коде не будет обозначено место работы. Но они смогут пользоваться пропусками для похода в аптеку, в продуктовый магазин, выгула собак или для того, чтобы выбросить мусор.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабо чие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно». Однако он пообещал вернуться к этому вопросу, если жители столицы будут нарушать режим самоизоляции.

За минувшие сутки в 57 регионах России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 124 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+182 случаев инфицирования). Далее следуют Республика Коми (+58), Санкт-Петербург (+35) и Ульяновская область (+34). 

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом. По количеству жертв COVID-19 также лидирует Москва – 12 человек. В Краснодарском крае скончались 2 пациента. Ещё по одному – в Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской области и Ставропольском крае. Всего по России от коронавируса умерли 94 человека.

В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 11 917 случаев заболевания, из которых в Москве – 7 822, в Подмосковье – 930, в Санкт-Петербурге – 408, в Республике Коми – 208 и в Ленинградской области – 129.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. Правила перехода: как не выйти за рамки самоизоляции?
    Почему пока почти не штрафуют и когда начнут, можно ли ездить на машине и кому, и что такое семья в новых условиях
  3. 190 млн рублей за жизнь
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама