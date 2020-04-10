В самое ближайшее время столичный градоначальник Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.

Как передаёт РБК со ссылкой на свой источник, близкий к мэрии, власти российской столицы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды для поездки на работу. В пропуске будет указано места жительства человека, и место его работы.

При этом для тех, кто работает в дистанционном режиме из дома, в QR-коде не будет обозначено место работы. Но они смогут пользоваться пропусками для похода в аптеку, в продуктовый магазин, выгула собак или для того, чтобы выбросить мусор.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабо чие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно». Однако он пообещал вернуться к этому вопросу, если жители столицы будут нарушать режим самоизоляции.

За минувшие сутки в 57 регионах России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 124 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+182 случаев инфицирования). Далее следуют Республика Коми (+58), Санкт-Петербург (+35) и Ульяновская область (+34).

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом. По количеству жертв COVID-19 также лидирует Москва – 12 человек. В Краснодарском крае скончались 2 пациента. Ещё по одному – в Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской области и Ставропольском крае. Всего по России от коронавируса умерли 94 человека.

В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 11 917 случаев заболевания, из которых в Москве – 7 822, в Подмосковье – 930, в Санкт-Петербурге – 408, в Республике Коми – 208 и в Ленинградской области – 129.