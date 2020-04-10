Собянин вводит в Москве пропускной режим и приостанавливает работу большинства предприятий

Начиная со следующей недели в Москве постепенно будут вводить пропускной режим. Об этом в телевизионном обращении к жителям города заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, сначала пропуска введут для поездок на работу, потом для поездок в других целях. А если понадобится, то на третьем этапе – на передвижение внутри района. При этом мэр уточнил, что городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых москвичами сведений для получения пропусков.

Кроме того, Собянин заявил, что временно, на неделю с возможным продлением ограничивается или прекращается работа большинства организаций и предприятий Москвы.

«Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города и обороны, – цитирует мэра РИА Новости. – Также будут функционировать медицинские организации, органы власти, правоохранительные и финансовые структуры, предприятия связи, транспорта и СМИ».

Как отметил градоначальник, все эти предприятия должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

Ранее сообщалось, что по данным РБК, в самое ближайшее время Собянин объявит о введении в Москве цифровых пропусков. При этом отмечалось, что власти российской столицы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды для поездки на работу. В пропуске будет указано места жительства человека, и место его работы. Для тех, кто работает в дистанционном режиме из дома, в QR-коде не будет обозначено место работы. Но они смогут пользоваться пропусками для похода в аптеку, в продуктовый магазин, выгула собак или для того, чтобы выбросить мусор.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно». Однако он пообещал вернуться к этому вопросу, если жители столицы будут нарушать режим самоизоляции.