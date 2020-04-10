Вход/Регистрация Подписка

Собянин вводит в Москве пропускной режим и приостанавливает работу большинства предприятий

Москва, 10.04.2020

Начиная со следующей недели в Москве постепенно будут вводить пропускной режим. Об этом в телевизионном обращении к жителям города заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, сначала пропуска введут для поездок на работу, потом для поездок в других целях. А если понадобится, то на третьем этапе – на передвижение внутри района. При этом мэр уточнил, что городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых москвичами сведений для получения пропусков.

Кроме того, Собянин заявил, что временно, на неделю с возможным продлением ограничивается или прекращается работа большинства организаций и предприятий Москвы.

«Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города и обороны, – цитирует мэра РИА Новости. – Также будут функционировать медицинские организации, органы власти, правоохранительные и финансовые структуры, предприятия связи, транспорта и СМИ».

Как отметил градоначальник, все эти предприятия должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

Ранее сообщалось, что по данным РБК, в самое ближайшее время Собянин объявит о введении в Москве цифровых пропусков. При этом отмечалось, что власти российской столицы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды для поездки на работу. В пропуске будет указано места жительства человека, и место его работы. Для тех, кто работает в дистанционном режиме из дома, в QR-коде не будет обозначено место работы. Но они смогут пользоваться пропусками для похода в аптеку, в продуктовый магазин, выгула собак или для того, чтобы выбросить мусор.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно». Однако он пообещал вернуться к этому вопросу, если жители столицы будут нарушать режим самоизоляции.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. 190 млн рублей за жизнь
  3. На рынке нефти что-то назревает
    ОПЕК+ может возродиться в новом формате. К сокращению добычи нефти могут примкнуть Норвегия, Бразилия и даже США. Но пока не преодолены, и даже вспыхнули с новой силой разногласия между главными участниками этого соглашения — Саудовской Аравией и Россией
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама