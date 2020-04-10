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Стоит ли экономить на КАСКО?

Москва, 10.04.2020
Преимущества и недостатки экономии на полисе КАСКО.
#PressRelease

Многие автовладельцы задаются вопросом о том, стоит ли им покупать более дешевую или более дорогую страховку КАСКО. Ответы на подобные вопросы неоднозначны даже для самих страховщиков.

Автовладельцы могут пойти по двум крайним путям, лежащим на поверхности. В первом варианте они могут купить самый дорогой полис страхования, который предусматривает полный пакет услуг и полное покрытие при любых внештатных ситуациях не дороге. При втором варианте можно максимально уменьшить расходы на страховку, давая согласие КАСКО с учетом износа и пробега авто.

Какой вариант выбрать?

В погоне за самым дешевым КАСКО не забывайте рекомендацию экспертов – если не желаете в будущем переплачивать дважды (за полис и за убытки), то приобретайте страховку, которая стоит, как минимум, 5% от величины страховой суммы.

Но почему бы не воспользоваться привлекательным предложением, купив КАСКО, стоимость которого составляет 3-4% от страховой суммы? Все дело в том, что в таких «привлекательных предложениях» присутствует пункт о франшизе. Согласно этому пункту большая часть убытков при ДТП должна покрываться самими автовладельцем.

Несмотря на это, полисы, цена которых составляет 3-4% от суммы страхования, в любом случае будут пользоваться спросом. Они будут актуальными для тех, кто мало задумывается над перспективами, или же для тех, кто приобретает авто в кредит и получает КАСКО, поскольку обязательное страхование машины является условием банка. В последнем случае атвовладельцы стремятся просто купить самый дешевый полис.

Оптимальный выход посередине

Цена полиса КАСКО в среднем составляет 6% от страховой суммы, при этом значение франшизы – около 0,5%. Таким образом, страхуя свой бюджетный авто по среднему тарифу на страховую сумму 120 тыс. руб., нужно будет отдать за полис около 10 тыс. руб., и оплата ремонта в случае ДТП не будет такой накладной. В целом, если у вас не очень дорогое транспортное средство, то это является самым оптимальным вариантом, который будет компенсировать большую часть расходов.

Новые и дорогие автомобили

Дорогостоящим полисом КАСКО является такой, стоимость которого составляет 10% и более от страховой суммы. Обычно подобные предложения интересны для страхования дорогой новой иномарки. Приобретая полис по такой высокой стоимости, владельцы таких авто понимают, что цена полиса не сравнится с величиной возможных убытков при угоне или крупном ДТП.

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