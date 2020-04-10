В Кремле рассказали, кто выиграл от сделки ОПЕК+

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – рассказал журналистам, кто выиграл от сделки ОПЕК+.

По мнению представителя Кремля, в сделке по сокращению нефтедобычи выиграли все, передаёт РИА Новости.

«Проигравших здесь точно нет, – подчеркнул он. – Есть только выигравшие. Это и страны-производители «чёрного золота», и страны-потребители нефти, и мировая экономика».

Песков убеждён, что если бы соглашение не было подписано, то глобальная экономика погрузилась бы в хаос. При этом он сообщил, что в настоящий момент работа с представителями Мексики, которые пока не подписали соглашение, продолжается.

«Мы очень надеемся, что нам удастся согласовать те параметры, которые уже согласованы остальными 22 странами», – отметил пресс-секретарь президента России.

Кроме того, он заявил, что в Кремле не считают ошибкой отказ нашей страны в марте углублять сокращения добычи по ОПЕК+.

«Никакой ошибки тогда не было. Мы и тогда, и сейчас сохраняем последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей «чёрного золота» для стабилизации рынка, особенно в такие чрезвычайно сложные времена, который весь мир переживает сейчас», – резюмировал Песков, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, не считают ли в Кремле ошибкой позицию, которую Россия занимала месяц назад.

Напомним, накануне стало известно, что Москва и Саудовская Аравия договорились сократить свою добычу на 5 млн баррелей в сутки – по 2,5 млн баррелей. Для России это сокращение произойдет с 10,3 млн баррелей с сутки (11,2 млн баррелей с учетом газового конденсата), то есть с того уровня добычи, который держался на протяжении последних 5 лет.

Саудовская Аравия сократит свою добычу с уровня 11 млн баррелей в сутки – этого уровня добычи королевство достигло лишь в последние недели, после провала месяц назад переговоров о продлении сделки в рамках соглашения ОПЕК+. До 1 апреля 2020 года, в рамках предыдущего соглашения о сокращении добычи нефти, Эр-Рияд добывал около 9,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, если рассматривать новую сделку как продолжение старой, Саудовская Аравия сократит суточную добычу всего на 1,3 млн баррелей в сутки.

Вчера официальному объявлению о заключении странами ОПЕК+ сделки помешало несогласие Мексики. В настоящее время переговоры с представителями этой страны продолжаются.