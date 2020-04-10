В России повысили предельный размер займа для ипотечных каникул

Распоряжением российского правительства в нашей стране повышен предельный размер займа для ипотечных каникул.

Согласно документу, который подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, в Москве предельный размер ипотеки, по которым могут быть предоставлены «каникулы», теперь составляет 4,5 млн руб., в регионах – 2 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул, «чтобы мера стала доступной для большего числа людей». Как подчеркнул российский лидер, эти шаги призваны поддержать население в ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, согласно прежнему распоряжению Правительства, по ипотеке максимальный долг составлял 1,5 млн руб., по автокредитам – 600 тыс. руб., по потребкредитам ИП – 300 тыс. руб., по потребкредитам для физлиц – 250 тыс. руб., по картам – 100 тыс. руб.

За истекшие сутки в 57 регионах России выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 124 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+182 случаев инфицирования). Далее следуют Республика Коми (+58), Санкт-Петербург (+35) и Ульяновская область (+34).

Карта коронавируса онлайн и его распространения смотрите здесь

Умерли за сутки 18 пациентов с коронавирусом. По количеству жертв COVID-19 также лидирует Москва – 12 человек. В Краснодарском крае скончались 2 пациента. Ещё по одному – в Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской области и Ставропольском крае. Всего по России от коронавируса умерли 94 человека.

В общей сложности в России на данный период зарегистрировано 11 917 случаев заболевания коронавирусом, из которых в Москве – 7 822, в Подмосковье – 930, в Санкт-Петербурге – 408, в Республике Коми – 208 и в Ленинградской области – 129.

До 30 апреля в России объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».