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В США вспомнили про советские пусковые системы

Москва, 10.04.2020
  • В США вспомнили про советские пусковые системы

ОТР-21 «Точка»

Минобороны РФ

По мнению военного аналитика Калеба Ларсона, старые пусковые установки России, доставшиеся ей в наследство от СССР, по-прежнему могут нанести существенный вред противнику в случае конфликта в Европе. Мнением эксперт поделился в статье для The National Interest.

По словам автора статьи, сегодня настоящей визитной карточкой России стали ее мобильные пусковые установки, которые можно увидеть не только на параде 9 Мая, но и в составе некоторых  армий бывших советских республик.

Ларсон подчеркивает, что подобные транспортные средства обладают преимуществом в мобильности по сравнению с ракетами, которые запускаются из пусковых шахт, несмотря на то, что подобные ракеты менее защищены по сравнению со своими «шахтными собратьями».

Эксперт также напоминает, что крупнейший в мире по численности и разновидности арсенал ракет СССР получила в наследство Россия. Самые ближние к Европе развернуты в Калининграде и способны угрожать отдельным регионам Польши, Швеции, Германии, Литвы и Латвии, а также «Беларуси и Украины», говорится в материале. Помимо этого Москва способна «перекрыть часть Балтийского моря благодаря своему калининградскому арсеналу», добавил Ларсон.

Одной из самых грозных советских систем эксперт считает ОТР-21 «Точку», ракета для которой была принята на вооружение в 1975 году. Система и сегодня готова к использованию для поражения техники и живой силы, а также взлетно-посадочных полос или систем подавления радаров. Сама установка – это машина- амфибия, которая способна как к движению по пересеченной местности, так и к преодолению водных преград, уточнил Ларсон.

Преемником «Точки» в российской армии является «Искандер», который  обладает «немного улучшенными дальностью действия и более мощной боеголовкой», добавляет автор материала.

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