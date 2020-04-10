Вирусная трансформация: каким бизнес-сообщество видит мир после пандемии?

Слишком многое давно уже требовало перемен, слишком многое из того, к чему раньше только присматривались, внезапно ворвалось в жизнь людей и уже укрепляет позиции. Об этом говорили участники бизнес-саммита, организованного инвестиционной компанией А1 на площадке Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции РСПП.

Многие отмечают, что Россия в вирусный кризис вошла в хорошей форме: маленький внешний долг, резервы, напротив, накоплены приличные, плюс – большие сырьевые запасы. Но страховочный трос может не только удержать от падения, но и потянуть падающего назад, от уже, казалось бы, на полную запущенных процессов.

Преодолеть инерцию

По словам председателя правления «СИБУР Холдинга» Дмитрия Конова, не стоит забывать о силе инерции: «Когда мы говорим о пандемии, мы все тренды оцениваем правильно, а правильно ли мы оцениваем глубину? Не будет ли это V-образным возвращением обратно, к привычному? Что-то сейчас меняется, но очень много кризисного, очень много эмоционального. И мы все верим, что жизнь поменялась навсегда, бесповоротно и практически на 180 градусов. А может она поменяется на 30 градусов?».

Но это, по мнению, управляющего партнера А1 Андрея Елинсона – негативный сценарий: «А что будет, если кризис пандемический закончится, все выдохнут, скажут: «Ну мы привыкли терпеть, потерпели чуть-чуть, давайте жить, как раньше»? Меня это беспокоит, потому что я считаю, что это будет не шагом назад, а скачком в пропасть. Мы будем какое-то время падать, просто не замечая, что мы падаем, а когда достигнем дна, уже будет поздно».

По словам Елинсона, надежды на возвращение к прежнему укладу жизни – опасная иллюзия. «От этого морока надо избавляться. Вместе с коронавирусом нужно избавиться от иллюзии, что у нас все в порядке», – отметил управляющий партнер А1.

Однако есть и другой путь: воспользоваться ситуацией. По словам владельца AEON Corporation, Романа Троценко, пандемии всегда давали импульс развитию новых направлений, становясь природной реакцией на несообразность ситуации: накапливаются технические достижения, которые меняют структуру общества, выходя за рамки текущих медико-санитарных норм. И зачастую страны, пережившие наиболее глубокий кризис, в итоге оказывались в выигрыше.

COVID-19 – плод роста мобильности населения, считает бизнесмен: за последние 50 лет развитие гражданской авиации достигло того уровня, когда человек перемещается из точки А в точку В за несколько часов. Но кто же победит в этой смертельной гонке? «Давайте по-честному скажем, победителем всего этого будут те, кто уже начал осваивать эти новые технологии и имеет в них какое-то временное преимущество. То есть, это будет, прежде всего, Китай», – полагает Троценко.

А Россия в данном случае имеет все шансы не победить, но остаться в явном плюсе, как один из ключевых партнеров Поднебесной. «Как Канада при США является крупным торговым и сырьевым партнером, так и Россия при Китае станет основным поставщиком продуктов первых переделов. В этом нет ничего плохого, унизительного. Просто есть свое место в общественном разделении труда», – отмечает Троценко, указывая при этом на то, что товарообмен между РФ и КНР сейчас в 10 раз меньше, чем обмен между Канадой и США, при том, что последние – гораздо меньше России и Китая по размерам, – «Существует минимум 30-кратный перекос. И перед нами стоит огромная задача его закрыть. Мы будем находиться если не с лидером, то с одним из технологических лидеров новой, постковидной эпохи. Этим надо пользоваться!»

В варианте Романа Троценко речь идет о формировании общественного мнения, собственной корпоративной специализации, уходя от поверхностных рассуждений о «сырьевых проклятьях» в реальные практические проекты по созданию прибавочной стоимости.

Цифровой вызов

Но спрятаться за нефтяными цистернами не получится: вспышка коронавируса и последовавшая за ней волна самоизоляции уже увели многих россиян в онлайн. Естественно, после того, как история с вирусом закончится, многие вернутся в привычные офисы, на предприятия. Но перестройка, начавшаяся внезапно, продолжится. Только сначала придется «отловить баги», выявленные в ходе вирусного экспромта.

«Пандемия показала, что современная IT-инфраструктура способна обеспечить удаленный рабочий процесс, но со значительной потерей эффективности. И, конечно же, не во всех странах и не во всех городах. Она требует существенных инвестиций и станет огромным стимулом для развития стандарта 5G», – считает владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев, – «В целом, тренд на развитие цифровизации, который оформился еще до эпидемии, теперь получит мощнейший импульс».

В онлайн будут переходить продажи и взаимодействие с клиентами: между потребителями и поставщиками будет оставаться все меньше посредников, важна будет скорость реакции. По мнению Андрея Елинсона, появится новая категория оценки бизнеса, и выживет тот, кто сможет внедрить новую модель в свою работу.

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов также отмечает, что далеко не все вернутся в оффлайн после пандемии: «Мы видим, что по выходу из кризиса, скорее всего, появятся новые форматы и новые ценности личного присутствия и живого общения… Но что наиболее очевидно – скорее всего, ушедшие в онлайн отрасли: это торговля лекарствами, это онлайн-образование, это, например, телемедицинские коммуникации и огромный сектор ретейла уже никогда не вернутся в оффлайн. Просто технологически».

Эти же изменения, по словам Акимова, коснутся и почтовой отрасли. Глава «Почты России» отметил, что уже вырос спрос на гиперлокальную доставку. Все это, в целом, приведет к изменениям в других сферах: например, в рентной недвижимости.

Перестройка ждет и рынок труда: даже после того, как необходимость самоизоляции отпадет, ряд компаний, по мнению участников бизнес-саммита, может пересмотреть уже на постоянной основе отношение к дистанционной работе. Как и сами сотрудники. На смену штатным расписаниям и нормированному рабочему дню в офисе могут прийти своеобразные экосистемы, в которых специалисты будут продавать свои услуги.

Государственный диалог

Но для перехода на новый, цифровой уровень миру все-таки надо сначала выйти из кризиса. Встать на ноги, а потом пытаться взлететь. Но вставать будет совсем не просто, полагают представители бизнес-сообщества.

Как отметил Дмитрий Конов, после пандемии будет наблюдаться падение спроса, рост безработицы. Компании при этом будут, соответственно, меньше зарабатывать и стараться меньше тратить. Так что большой пласт населения столкнется со снижением доходов по сравнению с «довирусным периодом». В первую очередь надежда, естественно, будет на государство. Но единолично оно не справится: «Государство не сможет охватить одновременно средний бизнес, малый бизнес, безработных, людей с низкими доходами и крупные корпорации. И, скорее всего, оно не будет охватывать всех: первыми отключать крупные корпорации, что происходит сейчас тоже, пытаясь поддержать малый и средний бизнес. Потом будет меньше обращать внимания на средний, больше на малый, как на электоральный уровень. И государству, очевидно, не хватит денег одновременно на то, чтобы помогать, вытаскивать за черту бедности, помогать закрывать дыры тем или иным слоям бизнеса и одновременно думать о каких-то инвестициях в длинную».

Их, по мнению председателя правления «СИБУРА», ожидать не стоит. «Поэтому, то, что нам придется делать внутри компаний, в том числе, перераспределять деньги между доходами акционеров, инвестициями и содержанием сотрудников больше в сторону содержания сотрудников».

Но чем ответит государство бизнесу? Его представители полагают, что вес публичного сектора в данной ситуации будет расти и самое время начать диалог. Перед многими государствами, и перед Россией в том числе, будут стоять острые вопросы: как не вывалиться из глобализации, позволяющей создавать сложные продукты, не разорвать технологические цепочки. Как подчеркнул Максим Акимов, это критично в мире распределенного производства вещей. С другой стороны, отмечает он, надо формировать национальные фонды, потому что у общественности будет гигантский запрос: «А что вы сделали, чтобы сделать систему здравоохранения адекватной? Что вы сделали для того, чтобы сделать систему соцстрахования адекватной? Что вы сделали, чтобы сформировать материальный резерв адекватный? Что это значит? Это значит, что будут какие-то новые механизмы изъятия стоимости в экономике. Надо вступать по этому поводу в диалог», – подчеркивает глава «Почты России».

Кроме того, по мнению Максима Акимова, на первый план выходят новые бизнес-модели. «Это очень хороший шанс сбросить дурацкий регуляторный барьер. В каждой отрасли накопилось гигантское количество… Невозможно федеральными законами регулировать цифровизацию. Все, эту модель надо выкинуть на помойку. В федеральных законах нужно оставить только рамочное регулирование, все остальное отдать либо правительству, либо субъектам», – считает Максим Акимов, напомнив, что закон о «регуляторных песочницах» так и не был доработан, хотя идея была проста: ограничить во времени, пространстве и территориях регуляторную рамку.

«В общем, мне кажется, что сейчас можно очень быстро, и это будет очень хороший бенефит от этой ситуации, выбросить регуляторику. Отказаться от нее и выйти из ситуации с совершенно новым видением», – пояснил Акимов.

Глава «Почты России» добавил, что, по его мнению, по крайней мере, разговор об объемах поддержки должен, наконец, начаться и он должен быть адекватным. «Беспокоит то, что если умрут целые важные направления бизнеса, например, какие-то логисты, или будут утрачены какие-то невосстановимые сервисы, просто потому, что люди закроются, то технологически их восстановить внутри страны уже будет довольно тяжело. Надо подумать о таких секторах, их выделить и поддерживать их масштабно», – резюмировал Акимов.

Естественно, одной регуляторикой вопросы бизнеса не ограничиваются. Они есть и к фискальной политике, и к другим аспектам взаимодействия компаний и государства. Но главное, чтобы это взаимодействие велось в форме диалога, отмечают бизнесмены. Но для того, чтобы получать ответы, по всей видимости, придется как можно громче (а то и не по разу), озвучивать вопросы.