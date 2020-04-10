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Вирусолог рассказал о периоде появления «нулевого пациента» c коронавирусом

Москва, 10.04.2020

«Нулевой пациент» с коронавирусом мог появиться в мире в октябре прошлого года, считает глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Первого пациента было сложно выявить из-за длительности инкубационного период коронавируса, поделился в интервью «Известиям» ученый.

Данная особенность, по его словам, позволила заболеванию проникнуть во все части мира.

Также Волочков считает ошибкой, что в декабре прошлого года в больницу помещались только люди с тяжелыми формами пневмонии, а бессимптомные носители оставались незамеченными.

«На основании анализа филогенетических деревьев с большой погрешностью, мы можем думать, что нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года», - рассказал изданию Волчков.

Он считает, что сегодня в России с эпидемией справляются лучше, чем в США, Италии или Испании. Это объясняется, по его словам, проблемами с медициной в данных странах, а в США отрицательными факторами стали интенсивное передвижение в стране и позднее принятие карантинных мер.

Напомним, в марте ВОЗ объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию. По последним данным в мире болеет более 1,4 миллиона человек.

В России по данным на 10 апреля 10 тыс. зараженных, больше всего в Москве.

Онлайн карта распространения коронавируса в России в мире здесьwww.arcgis.com

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