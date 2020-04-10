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Влияние эпидемии коронавируса на электронную коммерцию и дисконтные коды

Москва, 10.04.2020
Сектор розничной и электронной торговли может рухнуть, если пандемия коронавируса заставит миллионы людей сидеть дома. Это приведет к снижению объемов интернет-торговли и к уменьшению количества туристов, бронирующих отели онлайн.
  • Влияние эпидемии коронавируса на электронную коммерцию и дисконтные коды

предоставлено пресс-службой

Об этом говорит Promocodex International Srl, европейская компания, специализирующаяся на интернет-торговле, статистике онлайновых покупок и рынке промокодов.

Компания Promocodex на российском рынке представлена интернет-порталом https://ru.promocodex.com. Она является одним из основных ориентиров в секторе дисконтных кодов в России. Сегодня она фиксирует снижение деловой активности в определенных секторах экономики.

Во-первых, речь идет о туристическом секторе – статистика в этой сфере не оставляет никаких сомнений.

Пользователи больше не бронируют авиабилеты и номера в гостиницах. Это обусловлено общемировым прекращением транспортного сообщения и закрытием границ различными государствами. Признаки этого кризиса явно видны на международном уровне.

Эта ситуация, кажется, является повторением событий, происходивших во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. В то историческое время произошло резкое сокращение поездок в Азии. Однако тогда от вируса пострадало меньше людей, чем сегодня.

Вторым фундаментальным изменением в структуре потребления является возросший спрос на товары первой необходимости.

На российском и международном рынках востребованы в первую очередь именно товары первой необходимости. Это вполне объяснимо, учитывая, что мир переживает экономический кризис. Чем дольше будет продолжаться эпидемия, тем сильнее будет виден переход от покупки статусных товаров и аксессуаров к покупке вещей, полезных для повседневной жизни.

Среди категорий товаров, спрос на которые будет расти, можно выделить продукты питания, контактные линзы и очки, фармацевтические товары, книги и товары для детей, бытовые чистящие средства и электронику (ноутбуки и принтеры).

С другой стороны, ожидается снижение продаж одежды и косметики, поскольку эти товары чаще всего не предназначаются для удовлетворения основных потребностей людей.

Новый анализ предполагает, что весь так называемый сектор прямых продаж готовится к резкому сокращению оборота. COVID-19 может стать определяющим фактором, из-за которого прекратят существование некоторые компании в сфере электронной коммерции (особенно наименее финансово устойчивые торговые площадки). Они могут быть поглощены гигантами рынка.

Учитывая это, основные игроки в сфере интернет-торговли на мировом рынке, а именно Amazon и Ebay на американском континенте и в Западной Европе, Alza и Emag в Восточной Европе, Beru и Goods.ru в России, а также Shopee Lazada и Aliexpress в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, смогут отвоевать крупные доли рынка и занять доминирующее положение по отношению к малым и средним интернет-магазинам.

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