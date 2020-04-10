За истекшие сутки в России зафиксирован прирост заболевших коронавирусом на 1 786, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространение инфекции.

Случаи инфицирования выявлены в 57 регионах, таким образом, число заболевших возросло до 11 917 человек, по сравнению с предыдущим днем это на 17,6% больше, больные находятся в 82 регионах РФ, сообщает федеральный оперативный штаб.

Онлайн карту распространения коронавируса смотрите здесь: www.arcgis.com

Московский штаб сообщает о 1 124 новых зарегистрированных случая за сутки, а всего в столице находится - 7 822 больных.

На втором месте по количеству заболевших - Московская область, где выявлено 182 заболевших, в Коми - 58, в Санкт-Петербурге - 35, в Ульяновской области - 34, в Нижегородской - 32, в Мурманской - 23.

22 новых случая заболевания зафиксировано в Марий Эл в Краснодарском крае - 20, в Башкортостане - 18, в Ленинградской области - 17, в Чувашии и Пензенской области - по 15, в Тамбовской области - 12. За весь период по России выписаны из больниц 795 пациентов.

Напомним, в конце декабря Китай заявил в ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в стране. Организация признала произошедшее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, 11 марта было объявлено, что эпедемия перешла на следующую ступень, в пандемию. В настоящее время в мире насчитывается более 1,4 млн. заболевших в 179 странах мира.

Самыми быстрыми темпами болезнь распространяется в США, Испании и Италии. По мнению российских вирусологов, это происходит из-за поздно принятых в стране мер по карантину.