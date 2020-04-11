Ситуация вокруг пандемии и очередной экономический кризис ударят по покупательской способности клиентов. С этим связаны главные опасения российского бизнеса, представителей которого продолжает опрашивать «Эксперт».

Собрав волю в кулак и сконцентрировав все имеющиеся ресурсы, российский бизнес противостоит кризису, спровоцированному пандемией коронавируса. Большинство предпринимателей понимает, что в складывающейся ситуации тянуть одеяло на себя контрпродуктивно, необходимо взаимодействие с партнерами по всей цепочке. В условиях, когда из-за пандемии нарушились международные экономические связи, оказалось, что импортозамещение, которому было уделено столько внимания после введения санкций против России, действительно сделало страну значительно более независимой и сильной. Но потери большинство предпринимателей несет громадные.

Хотя многие бизнесы оказались действительно на грани выживания, они тщательно просчитывают риски и продолжают работать, используя любую возможность, чтобы сохранить сотрудников и клиентов. Длительное падение спроса для них - самая серьезная угроза.

При этом они строят планы на будущее, создают новые продукты и ищут новые ниши, чтобы после окончания пандемии и кризиса совершить рывок вперед. И опираются на опыт, который подсказывает, что беспросветное «дно» не длится дольше 6 месяцев.

Вагиф Бикулов, генеральный директор компании «Моё Лето»:

– Наша компания является крупнейшим производителем свежих овощей и шампиньонов в России. В соответствии с указом президента РФ предприятия, снабжающие продуктами питания население, не уходят на самоизоляцию, поэтому компании, входящие в группу компаний «Моё Лето» (тепличный комплекс «Агро-Инвест» и грибной комплекс «АгроГриб») не изменили режима своей работы. Персонал мы не сокращаем, а наоборот, инвестируем значительные средства в его обучение.

Ранее мы активно работали с подрядчиками для выполнения некоторых видов работ по уходу за растениями в связи с дефицитом кадров. Они привлекали зарубежных специалистов, что в связи с временным закрытием границ стало невозможным. Это в краткосрочной перспективе создает сложности для агрономов, сейчас мы используем внутренние резервы.

Нынешняя ситуация сильно повлияла на весь рынок в целом: высокие цены в магазинах и карантин приводят к снижению спроса. В связи с этим формируется переизбыток товара на складах, что критически важно для производителей скоропортящихся продуктов. Все это приводит к ценовой войне на рынке и реализации товара по цене ниже себестоимости.

Сейчас мы испытываем много отказов от сетей, за которые компании розничной торговли не несут ответственности, по-прежнему в отрасли нет зеркальной ответственности – производители платят штрафы сетям за недопоставку, а вот сети могут легко отменить заказ без санкций, что ведет к простоям производственных мощностей и увеличению складских остатков.

У нас создается впечатление, что в целом оборот по овощам и фруктам снизился из-за карантина, что привело к снижению закупочных цен на овощи, но практически не повлияло на цены на полках магазинов. Такая ситуация на рынке создает проблему рентабельности российских тепличных комплексов и риск финансовой устойчивости в будущем. Особенно сейчас, когда на полках будут появляться овощи открытого грунта. Поступающий поток импортной продукции и готовность экспортеров снижать цены создает еще больший переизбыток товара.

Кроме того, присутствуют и технические сложности. Так, из-за повышенного спроса на бакалею на многих распределительных центрах торговых сетей сформировалась очередь автомобилей на разгрузку, нахождение в которой иногда доходит до 3 суток. В связи с этим создается дефицит транспорта у компаний, работающих с рефрижераторными перевозками.

Безусловно, такая ситуация оказывает влияние на рентабельность и устойчивость компаний агропромышленного сектора. В результате тот задел, который был создан по продуктовой безопасности благодаря грамотным действиям правительства, без нового вмешательства со стороны государства в плане ограничения предложения импортного товара может привести к банкротству агропромышленных предприятий. Поэтому сейчас крайне важно принять меры, направленные на помощь отрасли. Важны инициативы многих сетей о начале работы с программными поставками, которые позволят производителям и компаниям розничной торговли более стабильно работать с категорией ФРОВ (фрукты и овощи).

Ильшат Хафизов, исполнительный директор компании «Россильбер», Уфа (производство промышленной химии):

– Пока мы не планируем сокращения персонала или зарплаты, но ситуация в целом для российской промышленности пока складывается негативно. На сегодняшний день можно спрогнозировать задержки по поставкам продукции для производства промышленной химии от 2 до 4 месяцев и это при условии, что импортная продукция продолжит пополнять российские склады. Также можно предсказать, что по итогам первого квартала промышленные предприятия снизят объемы производств, в среднем, на 10%.

Сейчас мы пытаемся переориентировать собственное производство так, чтобы максимально исключить использование импортных компонентов. С поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые применяются во время добычи нефти и технологическими смазками для предприятий машиностроения и металлургии, ситуация достаточно позитивная – по ним имеются перспективные разработки. А вот нефтедобывающие предприятия могут столкнутся с нехваткой продукции для защиты труб от коррозии. Специфические индустриальные лакокрасочные покрытия (ЛКМ), производящиеся в России, в среднем, на 70% состоят из импортных компонентов и на данный момент, достойных аналогов не существует.

Если говорить о работе в режиме «всеобщего карантина», то продление каникул до 30 апреля уже откинуло экономику промышленности на полгода. Если в мае экономика начнет функционировать в привычном режиме, то заводы оправятся только к декабрю 2020 год. При условии сохранения ограничительных мер еще на месяц, промышленность сможет нормально функционировать лишь спустя 1-1,5 года.

Алексей Аболмасов, директор по развитию компании T&D Technologies (тренинги, образовательные услуги):

– Наша компания более 15 лет занимается обучением и развитием людей и организаций. Первое, что делает наш клиент, – сокращает все бюджеты на обучение. Но даже если бы бюджеты сохранялись, то учиться было бы все равно некогда, потому что сотрудники заняты более срочными и насущными задачами. Так что у нас происходит фатальное сокращение объема работы до 15-20% от штатного.

При первых отменах уже запланированных проектов с середины марта мы начали переключать всех сотрудников на внутреннюю работу. В нашем случае это разработка новых продуктов, написание книг, приведение в порядок инфраструктуры компании (архивы, сайты, документооборот, CRM). Управленческой командой мы приняли решение никого не сокращать, поэтому будем стараться вместе выживать и побеждать. Финансов компании должно хватить, чтобы продержаться в таком режиме работы около полугода. А дальше будем ориентироваться по ситуации. По нашему опыту беспросветное «дно» не длится дольше 6 месяцев.

Во время кризиса на нашем рынке обучения и развития принято предлагать антикризисные решения. По прошлому опыту мы знаем, что это не работает, поэтому приняли решение не участвовать в таких затеях и акциях, а сосредоточиться на разработке продуктов, которые будут востребованы после кризиса, когда экономика и наш узкий рынок начнут восстанавливаться.

Из-за текущего кризиса произойдет множество изменений, мир и рынок уже не будут прежними. Мы очень внимательно следим за рынком, ищем слабые сигналы, чтобы быстрее других уловить новые тенденции, в один из кризисов мы придумали мобильный тренинг, а в другой – бизнес-квесты, которые очень быстро заинтересовали аудиторию и начали приносить нам основной доход. В этот раз мы планируем повторить успех и изобрести еще пару новых методик.

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir:

– Мы финтех-компания, поэтому смогли легко перестроиться на удаленную работу. Сейчас не время для выходных, у нас растет число заявок на предоставление займов, так как мы занимаемся онлайн-кредитованием. Все, что нужно нашему клиенту, это доступ к интернету. Когда многие банки и традиционные МФО закрывают свои офисы, роль онлайн-кредитования на финансовом рынке значительно увеличивается, как онлайн-магазинов в ритейле.

В то же время мы понимаем возможные риски: цель раздать как можно больше денег не стоит. Важно понимать, как люди впоследствии смогут вернуть долги. Поэтому самая сложная и важная задача в период пандемии и вынужденных выходных – это анализ качества заемщиков. Также мы разрабатываем новые финансовые продукты, которые помогут клиентам, попавшим в трудное положение из-за пандемии.

В данный момент никаких сокращений мы не планируем, спрос на микрофинансовые услуги будет расти, а вот из-за ухудшения экономической обстановки количество платежеспособных клиентов уменьшится. Уже сейчас некоторые клиенты начали ссылаться на коронавирус как на причину не платить по долгам.

При этом различные сегменты пострадают неравномерно. Я вижу риски в сегменте среднесрочных займов (Instalment), которые выдаются сроком на несколько месяцев. Также может пострадать кредитование под залог автомобилей: значительную часть таких займов брали предприниматели на свои микробизнесы – и именно они сейчас находятся под ударом. В сегменте PDL-займов (короткие займы до зарплаты), на которых специализируется наша компания, ситуация лучше. Это займы на небольшие суммы, в среднем 9 тыс. рублей, и на короткий срок, люди стараются погасить их быстрее всего.

Евгений Горелик, генеральный директор компании «Итэлма» (один из ведущих российских разработчиков и производителей компонентов для транспорта):

– Мы разрабатываем и производим электронные автокомпоненты для основных российских автопроизводителей, сейчас мы работаем в комбинированном режиме: все сотрудники, которые могут работать удаленно, переведены на удаленную работу и обеспечены необходимым оборудованием и доступом к IT-ресурсам компании. Те же, кто должен находиться в компании по причине технологической невозможности удаленной работы, следуют особому антивирусному регламенту работы и обеспечены необходимыми средствами защиты.

В ближайший месяц мы сможем работать практически полноценно, но если карантинные меры ужесточатся, то мы наверняка будем испытывать проблемы с субпоставщиками. Цикл разработки в автоиндустрии длится несколько лет, поэтому в работе части инженерных подразделений мало что поменяется, кроме того, что все разработчики работают из дома, и только операторы испытательного оборудования будут выходить на работу в лабораторию. Мы ожидаем незначительное падение эффективности труда разработчиков, но это не будет иметь серьёзного значения. А вот производственные подразделения будут работать по фактическим заказам, и их загрузка будет напрямую зависеть от ритмичности работы автопроизводителей. Мы не планируем специальные мероприятия по сокращению персонала, более того, у нас есть программа по набору новых инженеров и программистов. Впрочем, есть вероятность, что вслед за карантином последует спад рынка и нам придется корректировать планы в соответствии с новыми реалиями.

Хотя уже сейчас Минпромторг заявил о ряде мер, которые могут сохранить спрос, и спад производства автомобильной техники будет не таким критическим, что, надеемся, позволит нам сохранить стабильность работы.

Анастасия Шмакова, владелица сети барбершопов «Щегол»:

– Мы были готовы к разным вариантам, но только не к такому. Чем экономический кризис отличается от кризиса из-за эпидемии: во время экономического кризиса можно подстроиться под потребителя, под условия рынка, перестроить экономику, оптимизировать бизнес-план. Однако во время кризиса из-за эпидемии ни один из данных методов не работает, так как просто нет потребителей, и полностью останавливается работа. Сейчас мы столкнулись с тем, что большинство представителей салонного бизнеса находятся в ожидании каких-то решений и действий от государства, но пока они не особо применимы для нашей сферы.

Уже сейчас мы думаем о последствиях, и что нужно предпринять для минимизации убытков, а также сохранения команды. Мы сразу стали вести переговоры с арендодателями, скажу честно, пока они идут не очень успешно. Не все арендодатели готовы войти в положение и понять, что бьюти-бизнес сам по себе низкомаржинальный. Если клиент не получит услугу в марте или апреле, то в мае мы никак не увеличим свою выручку в 2 раза, так как в нашем случае мужчины не будут стричься по два-три раза.

Помимо этого, мы не прекращаем вести диалог с нашей аудиторией в «Инстаграм», «Фейсбуке», стараемся быть им полезными, иначе клиенты нас забудут. Еще мы ввели услугу «отложенная стрижка»: клиент уже сейчас может оплатить сертификат на любое количество услуг, которые ему нужны, с 20% скидкой, а воспользоваться им после самоизоляции. Я понимаю, что тех, кто готов был платить 1800 за стрижку, станет в разы меньше, на первое время я введу акции, скидки, чтобы клиентам было легче после кризиса возвращаться к привычному образу жизни. Услугу выездного мастера мы, к сожалению, отложили, так как переживаем за нашу команду, и рекомендуем им сидеть дома.

Виталий Легошин, исполнительный директор федеральной логистической компании IML (Санкт-Петербург):

– Карантинные меры, а именно – массовое закрытие торговых центров, повлияло на работу пунктов выдачи: около 15% сети были вынуждены переехать в более доступные для получателей места. Внутри компании мы усилили меры безопасности. Максимально возможное количество офисных сотрудников переведено на удаленную работу из дома. Работники склада, водители и курьеры много и часто контактируют с другими людьми, поэтому ежедневно им выдаются маски и антисептические средства.

На данный момент мы планируем продолжать доставку посылок, в ответ на запросы потребителей мы оперативно ввели бесплатную услугу бесконтактной доставки: можно заранее написать расписку о получении предоплаченного заказа и фактически не контактировать с курьером, так как он оставит посылку возле двери и отойдет на 1,5 метра.

Шамсудин Якубов, генеральный директор «Нальчикский молочный комбинат»:

– В нашей молокоперерабатывающей отрасли и так нелегко работать, а в силу всех осложнений и ограничений нагрузка на наш бизнес усилилась. Безусловно, коровы продолжают давать молоко, у них нет «нерабочих» дней. В этих условиях особенно важно для фермеров, чтобы переработчики работали. Даже если закрываются магазины и снижается спрос, молоко перерабатывать нужно круглые сутки. Иначе его будет некуда девать, придется утилизировать, и фермы обанкротятся в считанные дни.

Мы это уже проходили на развале СССР, когда весь скот вырезался и молочная промышленность России была полностью уничтожена. Сейчас этого допустить нельзя, молоко нужно перерабатывать круглые сутки. А иначе это повлечет за собой и негативные последствия для других отраслей. Если производитель молочных продуктов имел основной канал реализации гостинично-ресторанный бизнес, то его последствия будут особо тяжелыми.

Невозможно в одночасье перестроить сбыт. Мы прикладываем сейчас еще большие усилия, чтобы наша работа была с минимальными ошибками и рисками, и самое главное, мы просто обязаны производить и обеспечивать население разных регионов свежими молочными продуктами. А для этого важно, чтобы не было препятствий для передвижения сырого молока, сырья и для машин с готовой продукцией. Иначе это потери и убытки для всех.