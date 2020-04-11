Прогноз погоды: нечего хорошего не будет – холодный фронт накроет Россию

Погодные катаклизмы, которые наблюдались в России всю зиму и первый месяц календарной весны, продолжатся и в апреле. При этом прежние прогнозы синоптиков, которые обещали, что на Русской равнине вскоре станет тепло, пока не сбываются. Согласно новым данным метеорологов, неустойчивая климатическая обстановка с температурными качелями, дождями, снегом и перепадами атмосферного давления продержится в РФ как минимум до начала мая.

Синоптики предупредили о похолодании в регионах Сибири

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни резко похолодает в регионах Сибири. Так, в Красноярском крае, где ещё в середине этой недели воздух прогревался до плюс 20, уже сегодня ночью подморозило до минус 3. В субботу и воскресенье здесь также прохладно – всего плюс 4-5. Зато в период с 13 по 15 апреля температурный маятник вновь качнётся в сторону потепления. Например, в Красноярске будет солнечно, а градусники покажут плюс 16-17.

Однако вечером в четверг, 16 апреля в очередной раз климатическая обстановка здесь начнёт меняться – станет очень пасмурно, усилится ветер, а воздух остынет до нуля градусов. Ещё холоднее будет на Таймыре. Здесь до конца второго календарного месяца весны ничего хорошего точно не будет – в ночные часы столбики термометров в некоторые сутки опустятся до минус 16-20. К слову, и днём возможны морозы – минус 4-6.

Более комфортная погода в апреле, по прогнозу синоптиков, ожидается в Новосибирской области. Здесь, до 20 числа включительно при пасмурной климатической обстановке столбики термометров местами станут подниматься до плюс 4-6. Но в последней декаде апреля погода в Новосибирской, а также в Томской и Омской областях испортится. И если днём ещё будет относительно тепло – плюс 10, но после полуночи возможны заморозки и мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Прогноз погоды до конца апреля на северо-западе России

Ничего хорошего с точки зрения погоды не ждёт также северо-запад России. Так, по прогнозу синоптиков, в Мурманске уже сегодня холодно и пасмурно, идёт снег. Предстоящей ночью возможна метель и понижение температурного фона до минус 7. Днём в воскресенье, 12 апреля около нуля, пасмурно и осадки в виде снега.

Всю предстоящую неделю будет держаться, мягко говоря, не весенняя погода – ночью от нуля до минус 3, днём плюс 1-3. Такой температурный фон будет сопровождаться ежесуточными осадками, как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Также ожидается северный ветер.

Холодный арктический фронт накроет и Архангельскую область, где в период с 12 по 30 апреля - дождь, снег, мокрый снег с дождём, а дневной температурный фон будет держаться в диапазоне от нуля до плюс 6. После полуночи местами заморозки, шквалистый ветер.

В других регионах северо-запада страны будет теплее, но сильные осадки, высокая влажность, порывистый ветер и постоянные перепады атмосферного давления окажут негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей, а также лиц с болезнями дыхания и сердца.

Погода на 14 дней в СПб. Прогноз синоптиков

В ближайшие 14 дней в Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, также будет холодно. И если в понедельник, 13 апреля неожиданно потеплеет до плюс 10, то уже в ночь на вторник, 14 апреля подморозит до минус 1. А начиная со среды, 15 апреля и до середины последней декады месяца в городе на Неве будет держаться погода, которая больше характерна для поздней осени – плотные облака, осадки, северный ветер и всего плюс 5-8 днём. В ночные часы в СПб возможны заморозки и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Впрочем, такая погода в период самоизоляции и карантина не должна огорчать местных жителей, которых синоптики призывают находиться дома в кругу своей семьи.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Ничего хорошего не будет с погодой в Москве. По прогнозу синоптиков, до конца месяца в столичном регионе будет нестабильная климатическая обстановка. Как предупреждают метеорологи, температурные качели сохранятся в регионе до начала мая – волны холодной погоды будут сменяться весенним теплом, ему на смену будут приходить арктические атмосферные фронта, которые плотно накроют столицу.

Кроме того, почти весь месяц в Москве периодически будут идти осадки, как в виде дождя, так и в виде снега. В отдельные сутки ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. В период с понедельника, 20 апреля до четверга, 30 апреля столичный регион будут заливать сильные дожди, а градусники покажут днём плюс 9-10, ночью возможны заморозки.