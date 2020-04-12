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Историк моды Васильев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Москва, 12.04.2020

У известного российского телеведущего, историка моды Александра Васильева вслед за его коллегой по телешоу «Модный приговор» Надеждой Бабкиной диагностировали двустороннее воспаление легких. Об этом передаёт сайт газеты «Комсомольска правда» со ссылкой на журналиста Екатерину Гордон. По её словам, о госпитализации Васильева она узнала сегодня. При этом Гордон подчеркнула, что также решила сдать тест на OVID-19.

«Ради старшего поколения в моей семье я всё-таки сдам анализ», — пояснила она, добавив, что у Васильева тоже взяли тест на коронавирус, но его результаты пока неизвестны.

При этом отмечается, что дозвониться до историка моды журналистам не удалось, его телефон не отвечает.

По данным на утро 11 апреля, за сутки в России выявлено 1667 новых случаев заболевания COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 030 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+152 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+80). В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 13 584 случаев заболевания,

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

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