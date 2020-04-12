Курс доллара: как отразится на рубле сделка по нефти

Вечером в пятницу рубль сократил свой рост к основным резервным мировым валютам на фоне снижения активности игроков в пасхальных выходные на западных рыночных площадках. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 73,86 руб., что на 44,5 коп. ниже уровня четверга. При этом подешевел и евро. Единая валюта ЕС торговалась к 19:00 мск по 80,85 руб., потеряв за сутки 34 коп.

Небольшое сокращение роста нацвалюты на вечерних торгах 10 апреля вполне объяснимо. Накануне в католических странах отмечали Страстную пятницу. По этой причине не работали как американские биржи, так и торговые площадки большинства государств Старого Света, а также Австралии, Индии и Сингапура.

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Кроме того, весь день трейдеры ждали, чем всё-таки закончится совещание министров энергетики «Большой двадцатки». Кроме того, инвесторов огорчил тот факт, что Мексика хоть и согласовала с ОПЕК+ снижение нефтедобычи, но оно будет не таким как предполагалось – всего 100 тыс. баррелей в сутки.

Вечером 10 аперля глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что ОПЕК+ окончательно согласовал новую сделку. По его словам, соглашение, которое подписали 23 государства, будет действовать 2 года – до 1 мая 2022-го. При этом он отметил, что первые два месяца сокращение добычи «чёрного золота» составит 10 млн. баррелей в сутки.

Но ещё в четверг, после того как стало известно, что с Мексикой не удаётся договориться, мировые цены на «чёрное золото» по итогам закрытия бирж, упали в цене. Так стоимость июньских контрактов сорта Brent на Лондонской бирже составила 31,48 за баррель, потеряв за стуки на 4%. Более солидно просели майские фьючерсы на нефть марки WTI. К закрытию торговой сессии Нью-Йоркской биржи она торговалась по 22 долл. за баррель, подешевев на 9,3%. Напомним, все предыдущие дни «чёрное золото» стремительно дорожало в цене в ожидании переговоров ОПЕК+. В пятницу же торги не проводились.

Несмотря на это, в пятницу российская валюта продолжала уверенно расти к доллару и евро. Как считает Елизавета Наумова из Альфа-банка, рубль укрепляется, позитивно реагируя на договорённости между странами членами ОПЕК, а также государствами, не входящими в картель.

«Всех, конечно, насторожил тот факт, что Мексика в четверг покинула стол переговоров, – подчеркнула она. – Но вчера договоренности с этой страной всё-таки были достигнуты, пусть и не на условиях, которые мы ожидали».

Однако, как подчеркнула она, в Кремле считают сделку ОПЕК+ успешной. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что в сделке по сокращению нефтедобычи выиграли все.

«Проигравших здесь точно нет, – сказал он. – Есть только выигравшие. Это и страны-производители «чёрного золота», и страны-потребители нефти, и мировая экономика».

Песков убеждён, что если бы соглашение не было подписано, то глобальная экономика погрузилась бы в хаос.

«Но не только соглашение ОПЕК+ стало в пятницу драйвером для рубля, – добавила Наумова. – Рубль усилил движение также на комментариях главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая дала понять, что на следующем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть снижена».

Эксперт убеждена, что рынок это интерпретирует как стимул со стороны денежно-кредитной политики на фоне недостаточных для борьбы с последствиями карантина бюджетных мер.

«Во многом благодаря этому, курс рубля не заметил небольшую задержку, связанную с демаршем Мексики, а продолжил солидно укрепляться до самого вечера», – резюмировала она.

Напомним, в пятницу глава ЦБ заявила, что вариант снижения ключевой ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров регулятора. Как полагает она, баланс рисков для инфляции уже к середине этого года сместится в сторону дезинфляционных факторов.

При этом Набиуллина отметила, что ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.

«Волатильность курса рубля и рынка акций снизилась, а Минфин возобновил проведение аукционов по ОФЗ», – резюмировала руководитель ЦБ РФ.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» считает, что в конце рабочей недели нацвалюта росла к доллару и евро, не только на позитивном фоне от договорённостей ОПЕК+ и заявлений Центробанка, а также из-за сохранение аппетитов инвесторов к рисковым активам на большинстве валютных площадок EM.

«Однако после того, как соглашение о сокращении нефтедобычи уже можно было считать официально подтвержденным, российская валюта немного скорректировалась, завершив основную торговую сессию возле отметки 73,75 руб. Но здесь надо понимать, что в целом торговая активность в пятницу была очень низкой из-за закрытия большинства западных бирж. Думаю, что в понедельник, когда все уже переварят новости о встречах ОПЕК+ и саммита министров энергетики G20, рубль продолжит свой рост в обеих валютных парах», – полагает он.

Между тем Дмитрий Бабин из «БКС Брокер», отметив положительный итог заседания ОПЕК+, предположил, что на следующей неделе на все рынки повлияет развитие ситуации с пандемией COVID-19.

«Если в выходные в мире взрывного роста заболевших и умерших от коронавируса не будет, то рубль может продолжить укрепление, а доллар закрепится ниже 73,50 руб. Евро же может упасть ниже психологической отметки в 80,00 руб.», – полагает он.

Дмитрий Полевой из РФПИ, прогнозирует, что дальнейший рост курс рубля без повышения цен на «чёрное золото», особенно по сорту Urals, будет затруднителен.

«При цене нефти марки Urals в 25 долл. за баррель, российская валюта в паре с долларом скатится в неприятный коридор 76,00-82,00 руб. А вот при цене в 30 долл. за баррель, можно ожидать укрепление рубля в диапазоне 71-73 руб.», – резюмировал он.