Названы самые яркие симптомы COVID-19

Дмитрий Морозов – детский хирург высшей категории, глава комитета по охране здоровья нижней палаты российского парламента – назвал основные симптомы коронавируса COVID-19.

По его словам, есть яркая симптоматика. Это, прежде всего, высокая температура выше, 38 градусов, сухой лающий кашель и одышка. При этом, как отметил он, у части заболевших могут встречаться конъюнктивит, частичная утрата обоняния и заложенность носа. Как считает медик лучшим способом остановить распространение коронавируса является самоизоляция, передаёт сайт телеканала «Звезда».

«Эта мера даёт гарантию на 50% не заразиться, еще 40% – это уборка и дезинфекция, а оставшиеся 10 – ношение маски», – резюмировал Морозов.

По данным на утро 11 апреля, за сутки в России выявлено 1667 новых случаев заболевания COVID-19. Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 1 030 заболевших. На втором месте – Подмосковье (+152 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+80). В общей сложности в стране на данный период зарегистрировано 13 584 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно». Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 13 апреля в столице всё-таки будет постепенно вводиться пропускной режим.