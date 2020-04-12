Прогноз погоды: синоптики предупредили о погодных аномалиях в мае-2020

Несмотря на очень сложный период, который сейчас переживает вся страна, время продолжает свой бег, а дни сменяются один за другим. И вот уже совсем скоро завершится апрель, после которого наступит май – время буйства пёстрых красок, мечтаний и надежд. Что же нам следует ожидать от погоды в последнем календарном месяце весны? По прогнозу синоптиков, уже в начале мая на Русской равнине грядет потепление, которое и приведёт к неожиданным и даже аномальным изменениям в климатической обстановке.

Прогноз погоды на май-2020 в Татарстане. Аномальное похолодание придёт в Казань

Так, в Татарстане, по прогнозу синоптиков, почти весь май неожиданно будет холодно, пасмурно и дождливо. А ведь согласно многолетним наблюдением за погодой, последний месяц календарной весны в Татарстане всегда выдаётся тёплым и солнечным. В этом же году местные жители вряд ли дождутся мягкой климатической обстановки, которая устанавливается в республике уже с конца апреля. Зато в Татарстан ворвутся арктические воздушные массы, которые принесут аномальное похолодание. Оно будет сопровождаться обильными и продолжительными осадками.

При этом ливни обрушатся на республику уже в первой половине месяца – в период с 1 по 14 мая прогнозируется выпадение около 30 мм осадков, что совсем нехарактерно для последнего месяца календарной весны. Так, Казань накроет циклон, который принесёт с собой проливные дожди и даже мокрый снег, а также мощные порывы северного ветра.

По прогнозу синоптиков, в первомайские праздники температурный фон в столице Татарстана составит около нуля градусов. Всего же за первые 15 дней в Казани, лишь 2-3 дня выдадутся солнечными. Всё остальное время небо затянут тучи. Однако со второй половины месяца воздух начнёт прилично прогреваться и примерно к 20-21 мая столбики термометров достигнут отметки плюс 16-17, а к 25 числу – плюс 21-22.

В Набережных Челнах в период с 1 по 7 мая ожидается выпадение снега, ночью возможны заморозки. Но в светлое время суток температура стнет повышаться до плюс 16. В дальнейшем также будет относительно тепло, но пасмурно. Солнечных дней практически не ожидается, но воздух всё равно местами будет прогреваться до плюс 20-23.

Прогноз на май-2020 в Крыму. Синоптики предупреждают об аномальном холоде и осадках

Погодные аномалии в мае-2020, по прогнозу синоптиков, ожидаются также в Крыму. Здесь в последнем календарном месяце весны уже обычно очень тепло, столбики термометров поднимаются до плюс 27-28. Однако, в этом сезоне погодная обстановка будет совсем другой. Так, в Севастополе всю первую половину месяца будет непривычно холодно – дневной температурный фон составит всего плюс 10-12. Кроме того, метеорологи предупреждают об осадках.

В других регионах полуострова, по прогнозу метеорологов, будет ещё хуже. Например, в Ялте в период с 1 по 10 мая ожидаются проливные дожди, шквалистый ветер северо-западного направления и всего плюс 9-11. Чуть теплее в Феодосии. Ну и здесь каждодневные дожди добавят дискомфорта, а от сильных порывов ветра на море возможен шторм.

При этом, как предполагают синоптики, дожди покинут территорию Крыму лишь к концу месяца. Тем временем температура воздуха уже ко второй половине мая резко пойдёт на улучшение – циклон покинет полуостров. Благодаря чему, в Севастополе и Ялте воздух прогреется до плюс 21; в Бахчисарае, Саках и Евпатории - до плюс 23; в Феодосии - до плюс 25. А вот в Керчи даже в конце месяца ещё будет относительно холодно – всего плюс 16-18. Также ожидаются мощные осадки и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Погода в мае-2020 в СПб. Дожди сменятся аномальной жарой

Не обойдут погодные аномалии и Санкт-Петербург. Так, в первой декаде мая в городе на Неве, по прогнозу синоптиков, небо затянут кучевые облака, что приведёт к ежесуточным осадкам, грозам и мощным порывам ветра. При этом метеорологи предупреждают, что возможен ливень, ледяной дождь со снегом, в ночные часы местами ожидаются заморозки. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше плюс 8-11.

А вот после 9-10 мая в СПб распогодится, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 15. Однако к вечеру возможны дожди. В 20-х числах месяца в Северной столице, по прогнозу синоптиков, произойдёт резкий скачок температуры, придёт аномальное тепло – воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля

Погода в мае-2020 в Москве. Синоптики предупреждают об аномальное повышении температуры

После прохладного апреля в последнем календарном месяце весны, по прогнозу синоптиков, ожидается аномальное повышение температурного фона. Как утверждают метеорологи, такого тёплого мая в столице давно не наблюдалось. Так, уже в первой половине месяца воздух прогреется до плюс 20.

При этом в майские праздники прогнозируется приход восточного антициклона, который принесёт с собой теплую погоду, южный ветер и повышенное атмосферного давления, которое будет колебаться от 750 мм до 765 мм. рт. На этом фоне может возникнуть переменная облачность, из-за чего с 1 по 14 мая осадков практически не будет, столбик термометров ежесуточно будут подниматься вверх, остановившись на отметке плюс 24-25. В 20-х же числах месяца синоптики обещают ливни и грозы, и даже ураганы. Но температура по-прежнему, будет почти летняя – плюс 22-24.