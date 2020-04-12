Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 2 тыс. человек

В 52 регионах России за последние сутки COVID-19 заболели ещё 2 186 человек – суточный прирост заболевших новым типом коронавирусной инфекции в России впервые превысил 2 тыс. человек. Всего на территории РФ выявлено уже 15 770 заболевших COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1306 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+278 случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+69). Далее следуют Мурманская область (+61) и Нижегородская область (+42).

За истекшие сутки от COVID-19 скончались 24 человека, из них 14 – в Москве, 4 - в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса в России достигло 130. При этом полностью выздоровели за сутки 246 человек, всего вылечившихся 1 291 человека.

Напомним, в нашей стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 13 апреля в столице всё-таки будет постепенно вводиться пропускной режим.