Британский журнал признал МКБ лучшим банком в РФ по работе с инвесторами

Один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов Global Banking and Finance Review признал Московский кредитный банк (МКБ) победителем в номинации «Best Bank for Investor Relations Russia 2020». Издание оценивало инновационность номинированных компаний, их результаты деятельности, а также стратегии их развития.



Как отметили в пресс-службе банка, развитие отношений с акционерами и инвесторами остается одним из ключевых приоритетов МКБ. «Банк ведет открытый и прозрачный диалог с существующими и потенциальными акционерами и инвесторами, принимая во внимание высокую степень ответственности, стоящей перед банком. МКБ уделяет большое внимание обеспечению равного доступа всех заинтересованных лиц к публичной информации», - отмечается в сообщении.



В течение 2019 года в рамках взаимодействия с инвесторами МКБ провел более 150 встреч с инвесторами, три презентации roadshow и две презентации non-deal roadshow. Представители банка посетили 15 конференций по всему миру. Встречи проходили как в традиционных для банка локациях (Великобритания, Континентальная Европа, США), а так и в новых – в Сингапуре, Китае, ОАЭ, Аргентине и Чили. Также МКБ начал реализацию инициатив в сфере экологии, общества и корпоративного управления (ESG) на новый уровень.



По данным банка, МКБ является самым активным российским банком на международном рынке капитала по публичным сделкам за последние годы. В 2019 году МКБ диверсифицировал акционерную базу и провел вторичное публичное размещение акций (SPO), с одновременным выкупом еврооблигаций, учитываемых в составе капитала 1-го и 2-го уровней. По итогам этой сделки банк оптимизировал структуру капитала и усилил регуляторный капитал, удовлетворив ожидания инвесторов.